В первом матче полуфинала Суперлиги БК «Самара» переиграл «Новосибирск»

Матч начался для самарцев непросто. Сибиряки сразу повели в счете. И только ближе к концу стартового периода после серии точных трехочковых наша команда сумела перехватить инициативу и выйти вперед — 22:20.

А вот во второй десятиминутке самарцы только увеличивали свое преимущество. Разыгрались Максим Числов Алексей Голяхов , на двоих набравшие 20 очков. И к большому перерыву хозяева уверенно лидировали — 50:33.

Но после перерыва ситуация изменилась. У «Самары» начались проблемы в атаке, и сибиряки быстро сократили отставание до 10 очков. Совсем тревожно за результат стало в заключительном периоде: за пять минут до завершения основного времени матча разница составляла всего 5 очков (68:63). Трехочковый Алексея Голяхова встряхнул самарцев, они провели несколько результативных атак. И довели игру до победы — 81:73.

Самыми результативными в составе «Самары» стали Максим Числов (17 очков) и Алексей Голяхов (15 очков).

"Выиграли — это хорошо. Это должно придать команде уверенность. И в целом мы сегодня играли лучше соперника. Но хорошей была первая половина. Потом мы остановились, подумали, что можем играть на удержание счета. Мало было движения — и защита «Новосибирска» с нами справлялась: мы ни с мячом, ни без мяча не двигались. Хорошо, забили важные мячи… Команда соперника достойно билась, несмотря на проблемы с «большими», боролась — но мы выиграли, мы молодцы", — рассказал главный тренер «Самары» Игорь Грачев

В серии до трех побед «Самара» повела — 1:0.

В понедельник, 23 апреля, команды проведут второй матч. Он вновь состоится в «МТЛ Арене», начало — в 20:00.