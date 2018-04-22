В Казахстане определили лучших в Азии борцов на руках

В Казахстане прошел 17-й чемпионат Азии по армрестлингу. За звание главного силача боролись атлеты из 11 стран, в том числе Ирана, Индии, Японии. Помериться силами в республику приехали и спортсмены с ограниченными возможностями, передает корреспондент «МИР 24» Гульмира Жанзакова

Первый день чемпионата открыли особенные спортсмены. У Каната Абдижапарова ДЦП, но это не мешает ему заниматься армрестлингом. Когда будущий атлет впервые пришел в зал, не мог удержать даже гантели весом в два килограмма, а сейчас поднимает 100-килограммовые штанги. На чемпионат молодой человек приехал из Бишкека, где уже становился победителем городских и республиканских соревнований. Теперь у него есть и награда из Казахстана.

«В его возрастной категории было много участников из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии. Но он проявил мужество, я считаю, даже героизм, в нашем случае и занял почетное, третье место», — говорит тренер спортсмена Олег Алтинов.

Кроме спортсменов с ограниченными возможностями разыгрывались медали в различных весовых категориях отдельно среди мужчин, женщин, юношей, девушек и ветеранов. Борьбу разрешено вести как правой, так и левой рукой.

«Собрался не только хороший количественный состав, но и качественный. Он состоит из многих участников чемпиона мира», — говорит исполнительный директор Федерации армрестлинга Казахстана Сергей Соколов

Побороться за победу в Казахстан также приехали спортсмены из Японии, Южной Кореи, Индии, Монголии и Ирана. Однако призовые места достались мировым фаворитам армрестлинга.

«Я боролся в категории 100 килограммов. Я не рассчитывал на победу, просто хотел попробовать сразиться с казахстанскими спортсменами», — говорит спортсмен из Южной Кореи Со Джин Су.

Победителем чемпионата стала местная команда с рекордными 130 медалями. Сборная Казахстана по армрестлингу считается одной из сильнейших команд в мире. Пока она уступает только России.

Эти соревнования дадут победителям путевку на 40-й чемпионат мира, который пройдет в Турции в октябре.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ