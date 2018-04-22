ФОТОрепортаж: Репетиция авиапарада ко Дню победы 

Sobesednik.ru побывал на аэродроме в Кубинке, где состоялись тренировочные полеты ВКС России перед парадом Победы.
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»