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ФОТОрепортаж: Репетиция авиапарада ко Дню победы
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ФОТОрепортаж: Репетиция авиапарада ко Дню победы 

ИД «Собеседник» 26 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru побывал на аэродроме в Кубинке, где состоялись тренировочные полеты ВКС России перед парадом Победы.
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
ИД «Собеседник»: последние новости
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