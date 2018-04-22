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На «Линии Сталина» под Минском сыграли в биатлон на танках
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На «Линии Сталина» под Минском сыграли в биатлон на танках 

Мир24 37 минут назад
Выстрелы и взрывы раздавались под Минском. Танковый биатлон в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» собрал сотни зрителей. На полигоне сражались четыре экипажа, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Танк Т-72 весит почти 42 тонны. Участники соревнований на этом тяжеловесе буквально летят к заветной цели. Такая легкость передвижения — результат кропотливых тренировок.
«Механики на полигонах, танкодромах оттачивают свои навыки вождения машины. Наводчики на рубежах — стрельбу. Командиры — конечно, действия при вооружении», — говорит командир танка, победитель соревнований Алексей Бурак.
Это тренировка военных перед чемпионатом страны и армейскими играми.
«Воссоздать условия Алабино в России, конечно, мы не можем. У нас условия больше направлены на шоу, чтобы показать молодежи службу именно в войсках танкистов», — говорит директор по развитию историко-культурного комплекса «Линия Сталина» Михаил Метла.
Все как в обычном биатлоне. За любое нарушение дополнительное время.
«Штраф можно получить за неправильное преодоление препятствий, это первое. Второе — за схождение с трассы, и третье — за нарушение требований безопасности», — говорит заместитель начальника штаба Дмитрий Артемочкин.
Выстрелы холостые — впечатления настоящие. Несмотря на сильный ветер, поболеть за участников приехали несколько тысяч зрителей, многие с семьями.
Кроме танкового турнира зрители увидели реконструкцию событий Ржевско-Вяземской операции 1942 года. Она была одной из самых кровопролитных, но Московскую и Тульскую области удалось освободить.
На дистанции нужно было попасть в несколько мишеней, преодолеть водную преграду и раздавить автомобиль. Победителем стал экипаж под командованием Алексея Бурака.
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