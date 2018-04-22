«Звезда-2005» стартовала с крупной победы в чемпионате России

«Звезда-2005» начала новый чемпионат России по футболу среди женщин. 21 апреля на своём поле действующие чемпионки разгромили клуб «Чертаново», который в прошлом году завоевал бронзу в высшем дивизионе страны, со счётом 4:1 (2:0).

К 10-й минуте хозяйки вели уже 2:0 благодаря точным ударам Екатерины Пантюхиной и Дарьи Шквары, которая провела дебютный мяч за «звёздочек». Во второй тайме Пантюхина на 58-й минуте оформила дубль, доведя счёт до 3:0. На 74-й минуте Марина Кисконен из «Чертаново» размочила счёт, но последнее слово в матче осталось за хозяйками: на 80-й минуте Анастасия Акимова установила окончательный итог 4:1 в пользу «Звезды-2005».

Следующий поединок пермские футболистки проведут в Красноярске: 28 апреля они сыграют с «Енисеем».