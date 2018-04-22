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Александр Тарханов: «Даже не слышал, что кто-то ругался у меня за спиной. Дал интервью — и ушел»
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Александр Тарханов: «Даже не слышал, что кто-то ругался у меня за спиной. Дал интервью — и ушел» 

Спорт-Экспресс 20 минут назад
Фото: Спорт-Экспресс
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, что не видел человека, который позволил себе нецензурную брань в то время, когда специалист давал послематчевое флеш-интервью в подтрибунном помещении после матча 27-го тура чемпионата России Каспийске с «Анжи» (1:0). При этом Тарханов отметил, что хавбек его команды Эрик Бикфалви не находился в положении «вне игры» в момент приема мяча перед своим голом.
"Анжи" — «Урал»: поток нецензурной брани после матча. Кто ругался?
После финального свистка претензии бригаде судей на поле предъявлял ряд представителей «Анжи», в том числе — старший тренер Арсен Акаев. Махачкалинцы полагают, что в результативной атаке Бикфалви в момент паса Петрюса Бумаля был в офсайде, который не зафиксировал ассистент арбитра Шаламберидзе.
— Если честно, даже не видел и не слышал, что кто-то у меня за спиной ругался, — сказал Тарханов. — Я быстро дал интервью и пошел на пресс-конференцию.
— Получается, даже не знаете, кто матерился?
— Нет, не интересовался.
— Хозяева были недовольны тем, что засчитали гол Бикфалви.
— Я хорошо видел этот момент, так как как раз находился на линии в момент эпизода. Бикфалви не находился в положении «вне игры», так что его мяч засчитан верно.
В воскресенье и.о. главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал, что виновники инцидента с бранью в Каспийске установлены, а все соответсвующие документы будут переданы в Контрольно–дисциплинарный комитет РФС в понедельник. (Павел ГУРЕВИЧ)
Гол «Урала» засчитан верно. Вот подтверждение
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