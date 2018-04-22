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«Тяжело от того, что больше не увижусь с ребятами». Худеющая Лена из Выксы расплакалась на шоу
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«Тяжело от того, что больше не увижусь с ребятами». Худеющая Лена из Выксы расплакалась на шоу 

nn.ru 22 минуты назад
Фото: nn.ru
Неделя началась с того, что участникам объявили о завершении командного этапа и пригласили на первый конкурс. Каждому предстояло надуть резиновый плот в виде куска пиццы и проплыть на нем по бассейну до одного из трех тренеров проекта. Лена сначала никак не могла надуть «лодку», потом залезть на нее, потом плыть на ней. Ей на помощь пришли ребята из ее бывшей команды. С их помощью Лена хоть и последняя, но преодолела испытание. Вот только ее тренер Наталья Луговских была уже занята тремя другими участниками, поэтому Лене пришлось плыть к Сергею Бадюку.
Она плакала у бортика бассейна. За одну руку ее держала Наталья, за другую — Сергей. Вдвоем им удалось успокоить Садикову и настроить на борьбу.
— Тяжело от осознания того, что больше не увижусь со своими ребятами, — плакала Лена.
Впрочем, от этой ситуации Лена в итоге только выиграла: всю неделю она занималась не с одним тренером, а с двумя. Наташа убедила Сергея вернуть ей Лену на одну тренировку, потому что она отлично знает ее организм и уже поняла, как ей помочь.
— Лена — тяжелый участник во всех смыслах слова, — пояснила Наташа.
В итоге с Наташей Лена прошла легкоатлетический «турнир»: пробежала 1 км, потто спринтерский бег и даже смогла, по ее же собственному выражению, «оторваться от земли» и прыгнуть в длину на 40 см. А на тренировке с Сергеем Бадюком Лена обошла всех соперников.
На финальном испытании она, как обычно, боялась остаться последней. Участникам предстояло пройти дистанцию в горах, толкая перед собой огромный шар. Когда до финиша осталось несколько метров, Кристиан бросил свой мяч и помог Лене докатить ее. В итоге они пришли вместе, и притом — не последними.
Ну а на финальном взвешивании недели Лена удивила всех: она сбросила 6 кг и на некоторое время оказалась в самом верху турнирной таблицы.
— Не каждый мужчина может похвастаться таким характером и такой волей к победе, — сказал о Лене тренер Сергей Бадюк.
Анонс будущего выпуска — интригующий: нам показали Лену в шикарном платье, выступающей на сцене! Продолжим следить и желать удачи нижегородке, матери троих детей.
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