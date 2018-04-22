«Длинные руки» НКВД: за что посадили звезду советского футбола Эдуарда Стрельцова

Имя гремело на всю страну в 50-60 годах XX в. Он был одной из самых ярких звезд советского футбола и самым колоритным бомбардиром московского «Торпедо». Сейчас имя Стрельцова носит стадион в Москве. Ему же посвящена престижная премия «Стрелец».

Звезда талантливого спортсмена вспыхнула неожиданно ярко; так же неожиданно она и закатилась. В 20 лет он был арестован за изнасилование, после чего последовали 7 лет тюремного заключения. Часть наказания футболист отбывал в Вятском исправительно-трудовом лагере, который принадлежал к системе ГУГАГ и подчинялся непосредственно НКВД СССР.

Осужден Стрельцов был на целых 12 лет строгого режима. За хорошее поведение срок был сокращен до 7 лет. Но и эти годы стали для героя событий ужасающей неожиданностью. Перед смертью Эдуард Анатольевич признался сыну, что так и не знает, за что отсидел тот срок.

За победы на поле прощалась «звездная болезнь»

Эдуард Стрельцов родился в Перово, которое тогда еще было в Московской области. Семья очень бедствовала. Родители без лишних объяснений расстались, как только выяснилось, что у отца Эдуарда на фронте была другая женщина. Мать будущей звезды футбола вспоминала, что иногда не могла дать сыну куска хлеба, когда тот прибегал домой после уличной тренировки.

Неожиданно обнаружившийся талант Эдика открыл ему двери не только в обеспеченное будущее. Он стал знаться со столичной богемой: известными артистами, спортсменами, видными политическими лицами. Все это не могло не вскружить голову молодому парню из «низов».

Про звездную болезнь Стрельцова говорили многие. Он часто нарушал спортивный режим, несколько раз был задержан милицией после потасовок в пьяном виде. Но Стрельцову все прощалось за его огромный талант. Парню прочили славу Пеле, но злой рок внес свои правки в карьеру футболиста.

Кутеж на даче у приятеля

26 мая 1958 года футболист был арестован. Накануне он с двумя приятелями — футболистами М. Огоньковым и Б. Татушиным — поехал отдыхать на дачу к другу Татушина, летчику Э. Тарханову. Помимо молодых людей в компании были и девушки. Одна из них — будущая потерпевшая Марина Лебедева — вместе со всеми развлекалась, играла в теннис и выпивала.

Когда стемнело, молодые люди разделились на пары. Марина «досталась» Эдуарду Стрельцову. После этого все и случилось. Но дело усложняется тем, что есть две версии событий. По одной — официальной — Стрельцов и Лебедева до этого были не знакомы. Он избил ее и изнасиловал.

По второй — напечатанной позднее в газете «Совершенно Секретно» — они были хорошо знакомы и даже близки. Буквально «ели с одной вилки». Изнасилование при этих обстоятельствах выглядит довольно странно. Эту версию обнародовал юрист, получивший доступ к материалам дела, А. Сухомлинов.

Воспоминания потерпевшей

Марина Лебедева на суде давала довольно противоречивые показания. Сначала заявила, что футболист обращался с ней грубо, избил и изнасиловал. Потом она уточнила, что помнит все лишь до момента, когда Стрельцов толкнул ее на кровать. Слишком была пьяна, чтобы до конца отдавать себе отчет в произошедшем.

Позднее выступали другие свидетели — хозяин дачи и его подруга Ирина. Они оказались очевидцами всего произошедшего, причем, никакого сопротивления со стороны предполагаемой жертвы не заметили. И все же на следующее утро Марина Лебедева по настоянию своей матери явилась в милицию и написала заявление об изнасиловании.

В строгое советское время такое «некомсомольское» поведение девушки осуждалось. Ее могли заклеймить позором, поэтому Марина была вынуждена обвинить Стрельцова. Многие это понимали. Позднее она забрала свое заявление, но делу уже был дан ход. Несмотря на недостаток улик и смазанную картину произошедшего, восходящая звезда футбола получила максимальный срок.

Кто «имел зуб» на Стрельцова?

Все причастные к этому делу лица подозревали, что Эдуард Стрельцов стал жертвой показательной расправы над зарвавшимися звездами футбола. Спортсмены, многие из которых были выходцами из беднейших семей, получали от государства квартиры, машины, хорошие зарплаты. Вся страна гордилась ими. Развитие спорта всячески поощрялось.

В ответ от спортивных героев ожидали такого же героического поведения, но многие из них страдали пресловутой «звездной болезнью». Наказание Стрельцова было «публичной поркой» одного из таких зарвавшихся юнцов. Приказ сурово покарать насильника исходил от самого Н. Хрущева.

Было предположение, что к делу приложила руку тогдашний I секретарь московского горсовета Е. А. Фурцева. Стрельцов в свое время имел наглость отказать ее дочери в женитьбе. Сама же Фурцева признавалась, что действительно злилась одно время на Эдуарда, но когда увидела, чем оборачивается дело, простила его и даже пыталась заступиться.

«Длинные руки» НКВД

Было и еще одно предположение, за что так сурово покарали Стрельцова. Паренек из простой семьи не всегда аккуратно вел себя с власть имущими, позволял себе слишком смелые высказывания, которые многим не нравились. Даже его всенародная слава не спасла в такой ситуации.

Одним из промахов Эдуарда было его высказывание после чемпионата мира по футболу в Швеции. Ему предложили тогда остаться за границей, но Стрельцов ответил отказом. Этот факт стал известен в комитете госбезопасности. Тогда за потенциальными «перебежчиками» следили очень зорко. На суде Стрельцов сгоряча произнес, что «надо было остаться тогда во французской команде». [С-BLOCK]

Стрельцу неоднократно предлагали перейти в другие команды (Динамо, ЦСКА), которые напрямую были связаны с силовыми структурами СССР. Он каждый раз отказывался, что тренерам, желавшим заполучить крупную звезду в свой состав, очень не нравилось. Такая востребованность и в СССР, и за границей сыграла злую шутку с Эдуардом. Все, кому он когда-то не угодил и кто мог сыграть злую роль в его судьбе, эту роль сыграли.

Показательная расправа над «обнаглевшей футбольной звездой» была проведена по всей строгости, дабы другим не повадно было. Советским чиновникам не нравилось слишком вольготное поведение футболиста, который в любой момент мог оказаться в заграничной команде и предать родную сборную. Урок, который получил Стрельцов, оказался очень суровым. Спустя 9 лет он вернулся в родной «Торпедо», но и былая слава, и самые громкие победы остались в прошлом.