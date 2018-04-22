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Под дождем и ураганным ветром «Рязань» уступила на своем поле «Арарату»
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Под дождем и ураганным ветром «Рязань» уступила на своем поле «Арарату» 

АиФ Рязань 1 час назад
21 апреля в матче 20-го тура первенства России второй лиги в группе «Центр» ФК «Рязань» уступил на своем поле московскому «Арарату».
В первом тайме команды показали равную борьбу, хотя острые моменты чаще возникали у ворот рязанской команды. Но первая половина закончилась без забитых мячей.
Проливной дождь и ураганный ветер сдули с трибун практически всех болельщиков. Кто-то срочно заторопился домой, кто-то жался под навесом туалета весь второй тайм, лишь бы не промокнуть. От дождя, может, и спаслись, но голов не увидели.
Сначала после подачи с левого фланга Давид Давидян головой переправил мяч в ворота рязанской команды, а за 15 минут до конца Алексей Курзенев сделал счет 2:0 в пользу гостей. Причем, сначала в ворота «Рязани» за игру рукой был назначен пенальти, но Давид Хурцидзе не смог пробить нашего голкипера. Сергей Правкин парировал удар, но первым на добивании был Кузенев.
После победы футболисты «Арарата» вместе с болельщиками и владельцем клуба Арамом Габреляновым фактически праздновали выход в ФНЛ.
«Арарат» занимает первое место в таблице, его отрыв от «Рязани» увеличился до 16 очков. Для выхода в ФНЛ «Арарату» достаточно набрать три очка в оставшихся шести играх.
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