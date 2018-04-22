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«СКА-Хабаровск» — «Динамо» — 0:1 (закончен)
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«СКА-Хабаровск» — «Динамо» — 0:1 (закончен) 

Евро-футбол.Ру 32 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Московское «Динамо» гостило в Хабаровске в стартовом матче воскресной программы 27-го тура чемпионата России.
Протокол поединка доступен вашему вниманию.
Протокол игры
СКА-Хабаровск
Динамо Москва
69' Ташаев Александр (0:1)
Довбня АлександрПуцко АлександрДимидко Александр • Гришко Дмитрий 36' • Савичев Константин 68' (Секульски Лукаш (68') • Федотов Виталий 70' (Самсонов Артём Сергеевич (70') • Карасёв ПавелНикифоров ВладиславНаваловский ГеоргийКанунников Максим 84' (Черевко Александр (84') • Маркович Мирослав
Запасные: Эдиев ИсмаилАделейе АйоделеКриворучко АлександрМакаров СергейМахатадзе ГеоргийКолесниченко Кирилл
Шунин АнтонКозлов Алексей АнатольевичРыков Владимир 43' • Шунич Тони 7' • Рауш Константин • Тетте Азиз • Соу Самба 34' • Черных Фёдор 64' (Темников Иван (64') • Панченко Кирилл 56' (Марков Евгений (56') • Ташаев Александр • Луценко Евгений Олегович 80' (Соснин Антон (80')
Запасные: Цаллагов ИбрагимХольмен СебастьянЛещук ИгорьМорозов ГригорийОбольский Николай
22 апреля. Стадион «им. Ленина» (Хабаровск).
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