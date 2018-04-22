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Около 300 спортсменов участвуют в молодежном первенстве России по стрельбе в Адыгее
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Около 300 спортсменов участвуют в молодежном первенстве России по стрельбе в Адыгее 

ТАСС 27 минут назад
МАЙКОП, 22 апреля. /ТАСС/. Адыгея впервые принимает порядка 300 сильнейших спортсменов, которые участвуют в открывшемся в воскресенье на базе нового стрелкового комплекса в Майкопе Всероссийских соревнованиях и молодежном первенстве России по стрельбе, сообщил ТАСС заместитель руководителя Комитета по физической культуре и спорту республики Андрей Бородин.
"В открывшихся сегодня командном первенстве России по стрельбе из малокалиберного оружия и личных Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия участвует порядка 300 спортсменов до 21 года, это сильнейшие стрелки страны. Соревнования — отборочный этап на молодежное первенство мира 2018 года. Адыгея впервые принимает соревнования такого уровня в новом стрелковом комплексе, открывшемся в декабре минувшего года при Центре подготовки сборных республики", — сказал он.
Как рассказал ТАСС директор центра спортивной подготовки сборных Адыгеи Заид Коблев, команду Адыгеи представляют 14 спортсменов. Юниоры соревнуются как в олимпийских упражнениях, так и в неолимпийских, и во второй раз в истории турнира проверят свои силы в новом упражнении «пневматический пятизарядный пистолет». Соревнования завершатся 28 апреля, а 30 апреля в Адыгее стартует чемпионат России среди взрослых команд, который завершится 6 мая.
Строительство стрелкового комплекса велось в Майкопе с 2015 года. На эти цели было направлено порядка 95 млн рублей, из которых 45,8 млн рублей — средства федерального бюджета и 49,1 млн рублей — республиканского. Как ранее сказал в интервью ТАСС чемпион и бронзовый призер летних Паралимпийских игр 2012 года, чемпион мира и Европы среди инвалидов по пулевой стрельбе Валерий Пономаренко, «на сегодняшний день в России это единственное доступное стрельбище открытого вида, где могут заниматься круглый год и спортсмены, и молодежь, адаптированное и для людей с ограниченными возможностями здоровья».
"У нас в республике больше сотни молодых людей, состоящих в сборных командах Адыгеи и России, десять тренеров, и это сильная команда, которая создавалась много лет. Уверен, что число спортсменов с появлением стрелкового комплекса возрастет в разы", — считает Пономаренко.
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