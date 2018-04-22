Молодёжка ЦСКА обыграла «Краснодар» и внесла интригу в чемпионскую гонку 

В воскресенье утром прошёл центральный матч 27-го тура и второго круга Молодёжного первенства России. ЦСКА играл против лидера турнира — «Краснодара». Москвичи смогли прервать победную серию соперника и сократить отставание от него до двух очков. Победу со счетом 2:0 «армейцам» принес дубль Никиты Мацхарашвили.
Протокол игры
ЦСКА М (мол.)
Краснодар (мол.)
(1:0) Мацхарашвили Никита 13'
(2:0) Мацхарашвили Никита 43'
Кырнац Георгий • Станисавлевич Александр • Маклаков Иван • Матвийчук Семён • Мацхарашвили Никита • Леонов Кирилл • Пухов Тимур • Тикнизян Наяир • Олейников Иван • Захаров Иван 12' (Жиронкин Виталий (12' • Марадишвили Константин 73' • Марадишвили Константин 73') • Едапин Максим
Запасные: Меренчуков Дмитрий • Волков Александр Сергеевич • Зириков Николай
Сафонов Матвей • Ивашин Андрей • Мартынов Илья • Бочко Николай • Бородин Сергей Алексеевич • Уткин Даниил • Голубев Артём • Черников Александр 46' (Мацукатов Алекс (46') • Бутенко Александр 80' (Куражов Роман (80') • Халназаров Рустам 67' (Текучёв Андрей (67') • Сулейманов Магомед-Шапи 14'
Запасные: Насонкин Илья • Парадин Игорь • Ещенко Сергей
22 апреля.