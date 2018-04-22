«Тамбов» победил «Шинник» и вошел в зону стыковых матчей ФНЛ

«Тамбов» дома победил ярославский «Шинник» в матче 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает "Советский спорт"

В дополнительное к матчу время за вторую желтую карточку был удален игрок гостей Сергей Нарылков

"Тамбов" набрал 60 очков и за четыре тура до финиша поднялся на четвертое место, которое дает право участия в стыковых матчах с командами Российской футбольной Премьер-лиги. «Шинник» с 48-ю баллами занимает восьмую строчку.

Чемпионат России. ФНЛ. 34-й тур "Тамбов" (Тамбов) — «Шинник» (Ярославль) — 3:1 Голы: 0:1 — Булия, 36; 1:1 — Игнатович, 39; 2:1 — Игнатович, 59; 3:1 — Чернышов, 66