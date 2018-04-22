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«Ливерпуль» и «Рому» рассудит немецкий арбитр
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«Ливерпуль» и «Рому» рассудит немецкий арбитр 

LiveSport.Ru 9 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Стали известны имена судей, которые будут работать на первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой», сообщает официальный сайт УЕФА.
Главным судьей назначен опытный Феликс Брых, который в текущем сезоне работал не шести встречах Лиги чемпионов.
42-летний рефери судил в том числе два матча с участием «Ливерпуля» — против «Севильи» (3:3) и «Манчестер Сити» (3:0).
Помогать Брыху будут Марк Борщ, Штефан Лупп, Бастиан Данкерт и Марко Фритц. Четвертый арбитр — Маркус Хекер.
Матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится во вторник, 24 апреля. Начало — в 21:45 по московскому времени.
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