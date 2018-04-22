«Ливерпуль» и «Рому» рассудит немецкий арбитр

Стали известны имена судей, которые будут работать на первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой», сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным судьей назначен опытный Феликс Брых , который в текущем сезоне работал не шести встречах Лиги чемпионов.

42-летний рефери судил в том числе два матча с участием «Ливерпуля» — против «Севильи» (3:3) и «Манчестер Сити» (3:0).

Матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится во вторник, 24 апреля. Начало — в 21:45 по московскому времени.