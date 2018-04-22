Золотарев: «Возрождение» решило уйти в оппозиции

20 апреля в Киеве прошел съезд партии «Видродження». В повестке дня съезда ожидаемо были вопросы связанные предстоящими в 2019 году выборами. Стоит отметить ряд интересных моментов.

Партия решила проблему идеологической «безликости» в которой ее упрекали, приняв политическую платформу, которая станет базовой для кандидатов от партии на выборах.

Судя по принятой на съезде политической платформе, оппозиционность партии по отношению к проводимому властью курсу становится вполне выраженной. Причем, речь идет не о градусе другом вправо или влево, а о кардинальной смене курса, о стратегии собственном пути Украины с опорой, в первую очередь, на свои собственные силы.

Было заявлено, что партия отвергает «реализуемый сегодня путь формирования из Украины аграрного сырьевого придатка стран „золотого миллиарда“ и требует от нас поставить во главу угла социально-экономических преобразований интересы Украины, а не интересы партнеров».

Учитывая то, что идеологический базис власти — утопия европейского будущего, а главный лозунг адептов этой утопии звучит приблизительно так «верую в европейское будущее Украины». Соответственно, любые сомнения в этом и критические замечания о проводимом властью курсе будут расцениваться как крамола. Оппозиционность партии не будет тождественна позиции Оппоблока, «Видродження» намерено претендовать на статус «третьей силы».

Второй, момент это перестановки в верхах. Очевидно, чтобы нивелировать риски связанные с оппозиционностью партийного курса Виталий Хомутынник отходит на второй план, принимать участие в выборах он не будет, а сосредоточится на руководстве предвыборным штабом. На первый план выходит Виктор Бондарь , он не связан личными бизнес интересами, соответственно менее уязвим, и может позволить себе жестко оппозиционную риторику.