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Сноубордистка Федорова: «Лучше уехать в Европу, чем строить что-то в России»
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Сноубордистка Федорова: «Лучше уехать в Европу, чем строить что-то в России» 

SPORT24.ru 1 час назад
Российская сноубордистка Софья Федорова рассказала о том, как изменилась ее жизнь после Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Она также пояснила, почему в России сложно профессионально заниматься сноубордом.
На Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее Федорова заняла 8-е место в финале турнира по слоупстайлу.
«Единственная перемена после Олимпиады-2018 — это повышенное внимание болельщиков: многие поздравляли и благодарили. Удивительно, но за восьмое место на Олимпиаде я получила больше поздравлений, чем за первое на Кубке мира. Хотя многие не хотели, чтобы я ехала в Пхенчхан.
Писали в основном незнакомцы в социальных сетях. Бывало, что оставляли негативные комментарии под фотографиями или писали гадости в директ. Говорили, что такие спортсмены нам не нужны, что я вообще не патриот России.
Конечно, было бы намного дешевле тренироваться в России, да и вообще жить и работать дома было бы идеально. Но у нас нет подходящих баз, поэтому приходится уезжать за границу. Можно долететь до Сочи за три часа, но с таким же успехом я долетаю до Мюнхена. Лучше уехать в Европу, чем строить что-то в России», — приводит слова Федоровой.
В минувшем сезоне Федорова и стала первой россиянкой, которой удалось выиграть трофей в этой дисциплине.
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