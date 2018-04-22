Ещё
«Эспаньол» после отставки Флореса выиграл каталонское дерби
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Эспаньол» после отставки Флореса выиграл каталонское дерби 

Евро-футбол.Ру 17 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Эспаньол» через несколько дней после увольнения главного тренера Кике Санчеса Флореса проводил дерби с «Жироной» и смог добиться успеха в гостях. В игре 34-го тура команда из Барселоны уверенно победила благодаря голам Херарда Морено на 43-й и 55-й минутах — 2:0. «Эспаньол» поднялся на 15-е место, его соперник — девятый.
Протокол игры
Жирона
Эспаньол
43' Морено Херард (0:1)
55' Морено Херард (0:2)
Буну Яссин • Хуанпе Хуан • Бернардо Эспиноса 67' (Олунга Майкл (67') • Чимено Рамальо • Маффео Пабло • Понс Пере • Гранель Алекс 80' (Гарсия Алеш (80') • Мохика Хоан • Порту Кристиан • Гарсия Борха I 70' (Адай Бенитес (70' 73') • Стуани Кристиан
Запасные: Ираисос Горка • Алькала Педро • Муньеса Марк • Соарес Дуглас
Пау ЛопесХави Лопеc • Давид Лопес • Налдо Гомес • Кариколь Аарон 82' (Дидак Вилья (82') • Санчес Виктор 48' • Карлос Санчес 38' • Дардер Серхи 71' (Гранеро Эстебан (71') • Гарсия Серхио • Морено Херард • Хурадо Хосе Мануэль 58' (Баптистао Лео (58')
Запасные: Серхио Санчес • Рока Марк • Мелендо Оскар
22 апреля. Стадион «Монтиливи» (Жирона).
Евро-футбол.Ру: последние новости
Молодёжка ЦСКА обыграла "Краснодар" и внесла интригу в чемпионскую гонку Жоржиньо предпочитает перейти в "Манчестер Сити", а не в "МЮ" "МЮ" поборется с "Барселоной" за Ленгле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин подхватил болезнь поцелуев8
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности7
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Спартак» разгромил «Ахмат»
Зенитовец забил гол «сухим листом» с углового1
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение