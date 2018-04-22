«Эспаньол» после отставки Флореса выиграл каталонское дерби 

«Эспаньол» через несколько дней после увольнения главного тренера Кике Санчеса Флореса проводил дерби с «Жироной» и смог добиться успеха в гостях. В игре 34-го тура команда из Барселоны уверенно победила благодаря голам Херарда Морено на 43-й и 55-й минутах — 2:0. «Эспаньол» поднялся на 15-е место, его соперник — девятый.
Протокол игры
Жирона
Эспаньол
43' Морено Херард (0:1)
55' Морено Херард (0:2)
Буну Яссин • Хуанпе Хуан • Бернардо Эспиноса 67' (Олунга Майкл (67') • Чимено Рамальо • Маффео Пабло • Понс Пере • Гранель Алекс 80' (Гарсия Алеш (80') • Мохика Хоан • Порту Кристиан • Гарсия Борха I 70' (Адай Бенитес (70' 73') • Стуани Кристиан
Запасные: Ираисос Горка • Алькала Педро • Муньеса Марк • Соарес Дуглас
Пау Лопес • Хави Лопеc • Давид Лопес • Налдо Гомес • Кариколь Аарон 82' (Дидак Вилья (82') • Санчес Виктор 48' • Карлос Санчес 38' • Дардер Серхи 71' (Гранеро Эстебан (71') • Гарсия Серхио • Морено Херард • Хурадо Хосе Мануэль 58' (Баптистао Лео (58')
Запасные: Серхио Санчес • Рока Марк • Мелендо Оскар
22 апреля. Стадион «Монтиливи» (Жирона).