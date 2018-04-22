«Эспаньол» после отставки Флореса выиграл каталонское дерби

«Эспаньол» через несколько дней после увольнения главного тренера Кике Санчеса Флореса проводил дерби с «Жироной» и смог добиться успеха в гостях. В игре 34-го тура команда из Барселоны уверенно победила благодаря голам Херарда Морено на 43-й и 55-й минутах — 2:0. «Эспаньол» поднялся на 15-е место, его соперник — девятый.

Протокол игры

Жирона

Эспаньол

43' Морено Херард (0:1)

55' Морено Херард (0:2)

Запасные: Ираисос Горка • Алькала Педро • Муньеса Марк • Соарес Дуглас

22 апреля. Стадион «Монтиливи» (Жирона).