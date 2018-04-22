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Большому Успенскому колоколу — 200 лет
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Большому Успенскому колоколу — 200 лет 

ТВ Центр 7 минут назад
Фото: ТВ Центр
Корреспондент "ТВ Центра" Ольга Стрельцова отправилась в Кремль и пообщалась со звонарями (см. видео).
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