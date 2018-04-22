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«Тамбов» обыграл «Шинник» и поднялся на четвертую строчку ФНЛ
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«Тамбов» обыграл «Шинник» и поднялся на четвертую строчку ФНЛ 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
«Тамбов» обыграл «Шинник» в матче 34-го тура ФНЛ со счетом 3:1. Первыми забили гости, на 35-й минуте нападающий Эдуард Булия отправил мяч в ворота.
Таким образом, «Тамбов» поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице ФНЛ, набрав 60 очков. «Шинник» остается на восьмой строчке, имея в активе 48 очков. Лидер — «Енисей» (74).
34-й тур  "Тамбов" (Тамбов) — «Шинник» (Ярославль) — 3:1 (1:1)
Голы: Булия, 35 (0:1). Игнатович, 39 (1:1). Игнатович, 59 (2:1). Чернышов, 66 (3:1).
"Тамбов" (Тамбов): Вавилин, Горбатюк, Шляков, Рыбин, Овсиенко, Шевчук (Быстров, 67. Трусевич, 78), Игнатович, Мурнин, Килин (Чернышов, 55), Кашчелан, Бирюков (Сергеев, 69).
"Шинник" (Ярославль): Яшин, Чистяков (Евсеев, 46), Жестоков, Ятченко, Самойлов, Нарылков, Щадин, Камилов (Дроздов, 70), Земсков (Кагермазов, 84), Низамутдинов (Безлихотнов, 59), Булия.
Предупреждения: Горбатюк, 27. Низамутдинов, 33. Бирюков, 38. Нарылков, 71. Евсеев, 85.
Удаление: Нарылков (Шинник), 90+1.
Судья: Чернов (Москва).
22 апреля. Тамбов. Стадион «СТЦ Тамбов».
Турнирная таблица ФНЛ
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