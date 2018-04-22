Ещё
«Тамбов» добыл важнейшую волевую победу в матче с «Шинником»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Тамбов» добыл важнейшую волевую победу в матче с «Шинником» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
После вчерашней осечки «Балтики» в Калиниграде «Тамбов» имел шанс оторваться от конкурента в схватке за четвёртое место. Коллектив Андрея Талалаева пропустил первым в матче 34-го тура с «Шинником», однако отыгрался еще до перерыва, а во втором тайме забил еще дважды — 3:1. Дублем отметился Павел Игнатович. «Тамбов» опережает «Балтику» на три очка.
Протокол игры
Тамбов
Шинник
35' Булия Эдуард (0:1)
(1:1) Игнатович Павел 39'
(2:1) Игнатович Павел 59'
(3:1) Чернышов Олег 65'
Вавилин ДенисОвсиенко ЕвгенийРыбин АлексейГорбатюк АлександрШляков Евгений • Кашчелан Младен • Килин Антон 55' (Чернышов Олег (55') • Шевчук Сергей 67' (Быстров Марат (67' • Трусевич Максим 78') • Мурнин Андрей • Игнатович Павел • Бирюков Михаил 69' (Сергеев Иван (69')
Запасные: Рыжков ВладиславСмирнов ОлегДутов Александр
Яшин Дмитрий ВладимировичЯтченко ЕвгенийЖестоков МаксимЧистяков Дмитрий 46' (Евсеев Павел (46') • Земсков Михаил 84' (Кагермазов Сослан (84') • Камилов Владислав 70' (Дроздов Никита (70') • Нарылков Сергей 90' • Щадин АртёмСамойлов Дмитрий • Булия Эдуард • Низамутдинов Эльдар 59' (Безлихотнов Никита (59')
Запасные: Лях Андрей • Антипин СтаниславПоляков Максим
22 апреля.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Хохлов: "Рассчитывали, что "СКА-Хабаровск" чуть-чуть откроет зоны сзади, одна из атак так и получилась" "Барселона" предложит "Ливерпулю" Дембеле вместо Салаха Клопп не знает, сколько стоит Салах
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зенитовец забил гол «сухим листом» с углового20
Дзюба отомстил «Зениту»8
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности7
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение