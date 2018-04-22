«Тамбов» добыл важнейшую волевую победу в матче с «Шинником» 

После вчерашней осечки «Балтики» в Калиниграде «Тамбов» имел шанс оторваться от конкурента в схватке за четвёртое место. Коллектив Андрея Талалаева пропустил первым в матче 34-го тура с «Шинником», однако отыгрался еще до перерыва, а во втором тайме забил еще дважды — 3:1. Дублем отметился Павел Игнатович. «Тамбов» опережает «Балтику» на три очка.
Протокол игры
Тамбов
Шинник
35' Булия Эдуард (0:1)
(1:1) Игнатович Павел 39'
(2:1) Игнатович Павел 59'
(3:1) Чернышов Олег 65'
Вавилин Денис • Овсиенко Евгений • Рыбин Алексей • Горбатюк Александр • Шляков Евгений • Кашчелан Младен • Килин Антон 55' (Чернышов Олег (55') • Шевчук Сергей 67' (Быстров Марат (67' • Трусевич Максим 78') • Мурнин Андрей • Игнатович Павел • Бирюков Михаил 69' (Сергеев Иван (69')
Запасные: Рыжков Владислав • Смирнов Олег • Дутов Александр
Яшин Дмитрий Владимирович • Ятченко Евгений • Жестоков Максим • Чистяков Дмитрий 46' (Евсеев Павел (46') • Земсков Михаил 84' (Кагермазов Сослан (84') • Камилов Владислав 70' (Дроздов Никита (70') • Нарылков Сергей 90' • Щадин Артём • Самойлов Дмитрий • Булия Эдуард • Низамутдинов Эльдар 59' (Безлихотнов Никита (59')
Запасные: Лях Андрей • Антипин Станислав • Поляков Максим
22 апреля.