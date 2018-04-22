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«Лацио» — «Сампдория»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Лацио» — «Сампдория»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В рамках 34-го тура чемпионата Италии по футболу «Лацио» принимает «Сампдорию».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Лацио
Сампдория
Стракоша Томас • Касерес Мартин • Де Врей Стефан • Раду Стефан • Марусич Адам • Пароло МаркоЛукас ЛейваМилинкович-Савич Сергей • Лулич Сенад • Андерсон Фелипе • Иммобиле Чиро
Запасные: Нани Луиш • Баста Душан • Кайседо Фелипе • Ди Дженнаро Давид • Лукаку Джордан • Гуерриери Гуидо • Уоллас Оливейра • Крекко Лука • Баштуш Бартоломеу • Варгич ИванЛуис Фелипе • Jordao
Вивиано Эмильяно • Берешиньски Бартош • Андерсен ЙоакимФеррари Джанмарко • Стринич ИванБаррето ЭдгарТоррейра ЛукасПрает ДеннисРамирес ГастонКапрари Джанлука • Сапата Дуван
Запасные: Квальярелла Фабио • Сильвестре Матиас • Реджини Васко • Белек Вид • Сала Джакопо • Альварес Рикардо • Верре Валерио • Линетти КарольКапецци ЛеонардоТоццо Андреа • Ковнацки Давид
22 апреля. Стадион «Олимпийский (Рим)» (Рим).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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