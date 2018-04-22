В рамках 34-го тура чемпионата Италии по футболу «Лацио» принимает «Сампдорию».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Лацио
Сампдория
Стракоша Томас • Касерес Мартин • Де Врей Стефан • Раду Стефан • Марусич Адам • Пароло Марко • Лукас Лейва • Милинкович-Савич Сергей • Лулич Сенад • Андерсон Фелипе • Иммобиле Чиро
Запасные: Нани Луиш • Баста Душан • Кайседо Фелипе • Ди Дженнаро Давид • Лукаку Джордан • Гуерриери Гуидо • Уоллас Оливейра • Крекко Лука • Баштуш Бартоломеу • Варгич Иван • Луис Фелипе • Jordao
Вивиано Эмильяно • Берешиньски Бартош • Андерсен Йоаким • Феррари Джанмарко • Стринич Иван • Баррето Эдгар • Торрейра Лукас • Прает Деннис • Рамирес Гастон • Капрари Джанлука • Сапата Дуван
Запасные: Квальярелла Фабио • Сильвестре Матиас • Реджини Васко • Белек Вид • Сала Джакопо • Альварес Рикардо • Верре Валерио • Линетти Кароль • Капецци Леонардо • Тоццо Андреа • Ковнацки Давид
22 апреля. Стадион «Олимпийский (Рим)» (Рим).
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