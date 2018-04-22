В рамках 34-го тура чемпионата Италии по футболу «Кьево» принимает «Интер».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Кьево
Интер Милан
Соррентино Стефано • Каччаторе Фабрицио • Бани Маттиа • Томович Ненад • Ярошински Павел • Хетемай Перпарим • Ригони Никола • Радованович Иван • Джаккерини Эммануэле • Инглесе Роберто • Пуччарелли Мануэль
Запасные: Цесар Боштян • Дайнелли Дарио • Гамберини Алессандро • Меджорини Риккардо • Бирса Вальтер • Секулин Андреа • Пеллиссье Серхио • Степински Мариуш • Кастро Лукас • Бастьен Самюэль • Депаоли Фабио • Конфенте Алессандро
Ханданович Самир • Канселу Жоау • Шкриньяр Милан • Миранда Жоао • Д'Амброзио Данило • Валеро Борха • Брозович Марсело • Карамо Янн • Рафинья Алькантара • Перишич Иван • Икарди Мауро
Запасные: Берни Томмазо • Кандрева Антонио • Паделли Даниэле • Сантон Давиде • Раноккия Андреа • Вечино Матиас • Эдер Мартинс • Лопес Лисандро II • Пинамонти Андреа • Далберт Эстеван
22 апреля. Стадион «Марк-Антонио Бентегоди» (Верона).
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