Шатов был заменен из-за травмы в первом тайме матча с ЦСКА

Шатов ушел в раздевалку в сопровождении клубных врачей.

Полузащитник получил повреждение ноги и, прихрамывая, покинул поле на 16-й минуте встречи. Его заменил бразилец Жоаозиньо, имеющий российское гражданство.

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