Ещё
Шатов был заменен из-за травмы в первом тайме матча с ЦСКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шатов был заменен из-за травмы в первом тайме матча с ЦСКА 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов получил травму во время первого тайма матча 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с московским ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
Полузащитник получил повреждение ноги и, прихрамывая, покинул поле на 16-й минуте встречи. Его заменил бразилец Жоаозиньо, имеющий российское гражданство.
Шатов ушел в раздевалку в сопровождении клубных врачей.
На данный момент в матче ЦСКА — «Краснодар», который проходит на стадионе «ВЭБ Арена», счет не открыт — 0:0. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Газета.Ru: последние новости
Гимнастка Мустафина попросила поделиться с нею силами после победы на ЧР Агент рассказал о возможном переходе Головина в "Арсенал" после ухода Венгера Матчи чемпионата России по футболу могут начать проводить за границей
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определился победитель Кубка Гагарина6
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Дзюба отомстил «Зениту»18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение