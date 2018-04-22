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Нижегородский «Олимпиец» уступил воронежскому «Факелу»
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Нижегородский «Олимпиец» уступил воронежскому «Факелу» 

В городе N 9 минут назад
Фото: В городе N
Нижегородский футбольный клуб «Олимпиец» проиграл воронежскому «Факелу», еще более осложнив свое положение в турнирной таблице. Матч, который состоялся вчера, 21 апреля, завершился со счетом 1:4. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Встреча проходила на поле соперников в Воронеже. Первый гол забил нападающий «Факела» Игорь Лебеденко в середине первого тайма. После перерыва воронежцы еще трижды поразили ворота «Олимпийца». Размочить счет с пенальти нападающий нижегородской команды Ловре Чирьяк смог только на исходе добавленного времени.
«Это наша худшая игра в этом году. «Факел» победил заслуженно. Психологически на нас давит безвыигрышная серия. Желание победить у ребят было, но мы пропустили контратаку. После забитого гола хозяева получили психологическое преимущество, а мы не преуспели в позиционных атаках. Воронежцы же продолжали успешно действовать на контратаках. Наша задача — сохранить место в ФНЛ», — отметил главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев.
Он также выразил надежду, что во втором матче на новом стадионе игроки «Олимпийца» будут раскрепощенными и смогут справиться с этим психологическим прессом.
Напомним, в тестовом матче на стадионе «Нижний Новгород» Олимпиец уступил питерскому «Зениту-2».
Фото: ФК «Олимпиец»
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