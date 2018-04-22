Александр Зыбин: «Поменяем звенья на матч со Словакией»

Главный тренер сборной России Александр Зыбин на пресс-конференции прокомментировал поражение от финнов (4:5) на Юниорском чемпионате мира.

— Соперник достойный, — заявил Зыбин. — Финны отдыхали лишний день. Они были быстрее, мобильнее, но мы смогли перестроиться. Во втором периоде сыграли 1-3-1, но опять глупые ошибки в обороне позволили сопернику забить ненужные голы.

— Почему так часто проигрывали борьбу под воротами и на пятаке?

— Во-первые, усталость сказывается и ведет за собой невнимательность, поэтому люди совершают ошибки. Мы предупреждали, что треугольник из защитников и центральных нападающих должен играть ближе и плотнее. Из-за невнимательности получили первый гол и третий — за 9 секунд до второго перерыва — необязательный гол в раздевалку.

— Удаление Михайлова необязательное.

— Не видел этот момент — сейчас посмотрим. У него это не первый раз, он ногами перестает работать. К сожалению, у нас других центральных в четвертом звене нет. Мы и так играем скользящего нападающего — Завгородний и Марченко играет в двух звеньях. Силенок не хватило.

— Соперники были сильнее в концовке третьих периодов. Почему?

— На прошлых турнирах не было проблем. Возможно, в подсознании сидит. Мы говорим, что нужно продолжать играть в атаке, а мы начинаем пятиться к воротам. От этого соперник, видя, что мы не подбираем игроков в средней зоне, нагнетает обстановку у наших ворот.

— Не пожалели, что не поставили в ворота Исаева?

— Думаю, завтра он будет играть.

— По ходу игры не думали поберечь Мифтахова?

— А что его беречь. Основной вратарь должен играть. Вратари тоже устают, но не только в нем дело. Центральные и защитники сыграли не так, как надо

— Как самочувствие у Мисюля, получившего повреждение в третьем периоде?

— Думаю, будет все нормально. Доктора делают все возможное, чтобы он вышел на следующий матч.

— А Кизимов?

— Будем просить докторов, чтобы его восстанавливали его, потому что тяжело играть скользящего нападающего в спаренных матчах.

— Очень блекло выглядит Исхаков. Что с ним происходит?

— Согласен с вами. Мы ждем от него не той игры, которую он показывает. Он малогабаритный. Его сильные стороны — скорость, техника, но их он не использует. Я думаю, это подсознательно из-за травмы есть какая-то боязнь. Сейчас доктора делают все возможное и в его отношении. Думаю, мы перекроим сочетания.

— Подколзин хорошо выглядел сегодня.

— Он старается во всех играх. Если бы у всех такое огромное желание было, было бы здорово. Вся команда выглядел бы по-другому.

— Еще бы забил «один в ноль».