Парфёнов: «После „Спартака“ витать в облаках смысла нету, у нас сейчас финал реально»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Амкаром».

— Есть небольшая проблема с Фёдором Черновым, он пока не готов, но есть другие футболисты, которые готовы помогать.

— В отсутствие Павла Погребняка долго ли вы размышляли над фигурой нападающего?

— Долго размышлять не приходилось, потому что их всего два в нашей команде. На Георгия Мелкадзе выбор пал, мы верим в него, он давно не выходил в старте, поэтому, пожалуйста. Сказали ему: «Твори».

— Понятно, что всегда радостные эмоции превалируют после таких важных побед, которая была одержана со "Спартаком" . По вашим ощущениям, вы все эти дни прожили с командой, она пришла в себя после этой игры?

— Мы старались максимально в хорошем смысле. То, что забыть эту игру не нужно, а вот то, что это другой турнир — да. На положительных эмоциях любой команде, любому игроку легче восстанавливаться, поэтому как раз это и должно помочь. Витать в облаках смысла нету. У нас сейчас финал реально. Здесь вопреки всему нужно выходить. Вы понимаете меня.