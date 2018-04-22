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Парфёнов: «После „Спартака“ витать в облаках смысла нету, у нас сейчас финал реально»
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Парфёнов: «После „Спартака“ витать в облаках смысла нету, у нас сейчас финал реально» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Амкаром».
— Есть небольшая проблема с Фёдором Черновым, он пока не готов, но есть другие футболисты, которые готовы помогать.
— В отсутствие Павла Погребняка долго ли вы размышляли над фигурой нападающего?
— Долго размышлять не приходилось, потому что их всего два в нашей команде. На Георгия Мелкадзе выбор пал, мы верим в него, он давно не выходил в старте, поэтому, пожалуйста. Сказали ему: «Твори».
— Понятно, что всегда радостные эмоции превалируют после таких важных побед, которая была одержана со "Спартаком". По вашим ощущениям, вы все эти дни прожили с командой, она пришла в себя после этой игры?
— Мы старались максимально в хорошем смысле. То, что забыть эту игру не нужно, а вот то, что это другой турнир — да. На положительных эмоциях любой команде, любому игроку легче восстанавливаться, поэтому как раз это и должно помочь. Витать в облаках смысла нету. У нас сейчас финал реально. Здесь вопреки всему нужно выходить. Вы понимаете меня.
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