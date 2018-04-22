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«Заря» обыграла «Мариуполь», «Карпаты» — «Олимпик»
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«Заря» обыграла «Мариуполь», «Карпаты» — «Олимпик» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В чемпионате Украины сыграны два матча 28-го тура. Соседи по таблице «Заря» и «Мариуполь» сыграли результативно и ярко. Южане повели в счете и выиграли первый тайм, но после перерыва пропустили трижды — 1:3.
В параллельной игре «Олимпик» проиграл всухую «Карпатам» (0:2).
Протокол игры
Мариуполь
30' Мишнёв Дмитрий (0:1)
(1:1) Иури Фрейтас 67'
(2:1) Гордиенко Артём 75'
(3:1) Громов Артём 90'
Лунин АндрейТымчик АлександрЧечер Вячеслав • Гордиенко Артём • Опанасенко Евгений • Силас • Иури Фрейтас 70' 90' (Лунёв Максим (90') • Андриевский АлександрКараваев АлександрХаратин Игорь 53' (Фопала Давид (53') • Громов Артём 90' (Кочергин Владислав (90')
Запасные: Кабаев Владислав • Фелипе Луис II • Чеберко Евгений • Mohamed El-Bouazzati
Гальчук Евгений • Демири Бесир • Яворский Сергей 70' • Кирюханцев Игорь 81' • Мишнёв Дмитрий • Болбат СергейЧурко Вячеслав 76' (Борячук Андрей (76') • Игнатенко Даниил 23' 63' (Дедечко Денис (63' 87') • Тотовицкий Андрей 81' • Пихаленок АлександрДиденко Анатолий
Запасные: Тищенко ИгорьЛевченко ИгорьБелый Максим Игоревич 83' • Коробенко Андрей
22 апреля. Стадион «Славутич-Арена».
Протокол игры
Олимпик Дн  Карпаты
22' Швед Марьян (0:1)
58' Jorge Carrascal (0:2)
Кичак АртёмВакуленко Сергей 80' • Немчанинов ДмитрийЩедрый Артём 46' (Беленький Станислав (46') • Кисиль Руслан 46' (Хомутов Владислав (46') • Вукович ЙосипПасич Евгений 27' • Цымбалюк Евгений 90' • Пасич ГеннадийБалашов ВиталийКозлов Артём
Запасные: Мищенко АндрейМахарадзе ЗауриОчигава ЗурабКулинич Сергей
Шевченко АлексейНестеров Андрей 56' • Мирошниченко ДенисВербный НазарФедецкий Артём 28' • Эрбес Кристиан 85' (Голодюк Олег (85') • Мякушко Сергей • Jorge Carrascal 21' 67' (Catriel Sanchez (67') • Швед Марьян • Гуцуляк Алексей • Ди Франко Франсиско
Запасные: Мисак Роман • Акулинин ЛеонидСандохадзе Ника • Лебеденко Орест
22 апреля. Стадион «Динамо им. Валерия Лобановского».
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