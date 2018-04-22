В чемпионате Украины сыграны два матча 28-го тура. Соседи по таблице «Заря» и «Мариуполь» сыграли результативно и ярко. Южане повели в счете и выиграли первый тайм, но после перерыва пропустили трижды — 1:3.
В параллельной игре «Олимпик» проиграл всухую «Карпатам» (0:2).
Протокол игры
Мариуполь
30' Мишнёв Дмитрий (0:1)
(1:1) Иури Фрейтас 67'
(2:1) Гордиенко Артём 75'
(3:1) Громов Артём 90'
Лунин Андрей • Тымчик Александр • Чечер Вячеслав • Гордиенко Артём • Опанасенко Евгений • Силас • Иури Фрейтас 70' 90' (Лунёв Максим (90') • Андриевский Александр • Караваев Александр • Харатин Игорь 53' (Фопала Давид (53') • Громов Артём 90' (Кочергин Владислав (90')
Запасные: Кабаев Владислав • Фелипе Луис II • Чеберко Евгений • Mohamed El-Bouazzati
Гальчук Евгений • Демири Бесир • Яворский Сергей 70' • Кирюханцев Игорь 81' • Мишнёв Дмитрий • Болбат Сергей • Чурко Вячеслав 76' (Борячук Андрей (76') • Игнатенко Даниил 23' 63' (Дедечко Денис (63' 87') • Тотовицкий Андрей 81' • Пихаленок Александр • Диденко Анатолий
Запасные: Тищенко Игорь • Левченко Игорь • Белый Максим Игоревич 83' • Коробенко Андрей
22 апреля. Стадион «Славутич-Арена».
Протокол игры
Олимпик Дн Карпаты
22' Швед Марьян (0:1)
58' Jorge Carrascal (0:2)
Кичак Артём • Вакуленко Сергей 80' • Немчанинов Дмитрий • Щедрый Артём 46' (Беленький Станислав (46') • Кисиль Руслан 46' (Хомутов Владислав (46') • Вукович Йосип • Пасич Евгений 27' • Цымбалюк Евгений 90' • Пасич Геннадий • Балашов Виталий • Козлов Артём
Запасные: Мищенко Андрей • Махарадзе Заури • Очигава Зураб • Кулинич Сергей
Шевченко Алексей • Нестеров Андрей 56' • Мирошниченко Денис • Вербный Назар • Федецкий Артём 28' • Эрбес Кристиан 85' (Голодюк Олег (85') • Мякушко Сергей • Jorge Carrascal 21' 67' (Catriel Sanchez (67') • Швед Марьян • Гуцуляк Алексей • Ди Франко Франсиско
Запасные: Мисак Роман • Акулинин Леонид • Сандохадзе Ника • Лебеденко Орест
22 апреля. Стадион «Динамо им. Валерия Лобановского».