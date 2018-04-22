«Заря» обыграла «Мариуполь», «Карпаты» — «Олимпик»

В чемпионате Украины сыграны два матча 28-го тура. Соседи по таблице «Заря» и «Мариуполь» сыграли результативно и ярко. Южане повели в счете и выиграли первый тайм, но после перерыва пропустили трижды — 1:3.

В параллельной игре «Олимпик» проиграл всухую «Карпатам» (0:2).

Протокол игры

Мариуполь

(1:1) Иури Фрейтас 67'

22 апреля. Стадион «Славутич-Арена».

Протокол игры

Олимпик Дн Карпаты

22' Швед Марьян (0:1)

58' Jorge Carrascal (0:2)