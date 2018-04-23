Команда Приволжского федерального округа выиграла Кубок России по боксу

В Ижевске завершился Кубок России по боксу. Победителем турнира стала команда Приволжского федерального округа, победившая сборную Сибирского федерального округа со счётом 22:18. В борьбе за третье место сборная Уральского федерального округа оказалась сильнее команды Центрального федерального округа со счётом 28:12.