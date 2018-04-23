Команда Приволжского федерального округа выиграла Кубок России по боксу 

В Ижевске завершился Кубок России по боксу. Победителем турнира стала команда Приволжского федерального округа, победившая сборную Сибирского федерального округа со счётом 22:18. В борьбе за третье место сборная Уральского федерального округа оказалась сильнее команды Центрального федерального округа со счётом 28:12.
«Хотел бы поздравить всю боксерскую общественность: Федерация бокса России спустя 15 лет возродила такие важные и нужные соревнования. В Ижевске все было организовано на самом высоком уровне. Что касается бокса, командные соревнования всегда отличаются тем, что фактически в каждой встрече присутствует накал. Хотел бы отметить федеральные округа, которые провели большую работу, организовали сборы, собрали хорошие команды. Это сборные Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов, а также команда города Санкт-Петербурга. Остальным командам хотел бы поставить на вид, что нужно подтянуться в этом отношении, усилить команды и поработать с ними. Весь наш территориальный резерв принимал участие в этих соревнованиях, я бы хотел, чтобы руководители к этому турниру относились посерьезнее. Мы посмотрели резерв, некоторых ребят я взял на заметку, они будут приглашены в сборную России на просмотр. Сейчас выделил нескольких, кого сразу хочу отправить на международные соревнования. Ребята-сборники показали свой уровень, он у них повыше на данный момент. Но и пара человек не из команды показали, что они могут попасть в сборную. Считаю, что мы должны проводить такие соревнования. В следующем году постараемся Кубок России провести в конце февраля, может, я пару составов освобожу для участия в международных турнирах, а остальных обяжем выступать. И статус поднимется, и уровень будет соответствующий. Эти соревнования достойны того», — отметил главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов.