Ещё
Около 600 человек поучаствовали в «Гагаринском забеге» в Звездном городке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Около 600 человек поучаствовали в «Гагаринском забеге» в Звездном городке 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Звездном городке прошел традиционный «Гагаринский забег», в полумарафоне приняли участие порядка 600 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«22 апреля в Звездном городке состоялся 49-й Гагаринский забег. Несмотря на холодную погоду, в полумарафоне приняли участие около 600 человек, и с каждым годом эта цифра растет. Атлеты съезжались не только с районов Москвы и Подмосковья, но и близлежащих регионов», — говорится в сообщении.
В официальной части мероприятия приняли участие летчик-космонавт Российской Федерации Анатолий Иванишин, Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Марина Шмонина, главный организатор первых Гагаренских забегов, мастер спорта по легкой атлетике Владимир Сикорский и Главный судья соревнований Юрий Горбунов. У космонавта и Олимпийской чемпионки была особая миссия в этот день — возложение корзины к памятнику Юрия Гагарина.
Перед стартом разминку провела настоящий профессионал — тренер и чемпионка России по Zumba Анна Кузьменко. После танцевальной разминки и приветственных слов почетных гостей был дан стартовый выстрел. Сотни атлетов разных возрастов двинулись в сторону лесной трассы. Каждый выбрал для себя дистанцию, исходя из уровня физической подготовки: 5, 10 или 20 километров.
Приятным подарком для всех участников забега стала экскурсия по Музею космонавтики Звездного городка, который был создан по инициативе Гагарина. Атлеты смогли ознакомиться с уникальными экспонатами, отражающие все этапы пилотируемых полетов — от легендарного «Востока» до Международной космической станции.
«У сотни участников легендарного полумарафона есть возможность не просто побывать в историческом месте, но и даже почувствовать себя настоящими космонавтами. Подобные мероприятия воспитывают чувство патриотизма и, возможно, кому-то из юных атлетов помогают выбрать профессию космонавта. С нетерпением ждем юбилейный Гагаринский забег, которому в следующем году исполнится 50 лет!», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
РИАМО: последние новости
Воробьев поздравил жителей с Праздником труда в Подмосковье Партию ветеринарных лекарств из Испании задержали на складе в Подмосковье Тренировочные базы для сборных Франции и Бельгии проверили в Истре перед ЧМ‑2018
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подросток убил российскую чемпионку73
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе2
Россия заработает на футболе миллиарды долларов120
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение