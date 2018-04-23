Около 600 человек поучаствовали в «Гагаринском забеге» в Звездном городке 

В Звездном городке прошел традиционный «Гагаринский забег», в полумарафоне приняли участие порядка 600 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«22 апреля в Звездном городке состоялся 49-й Гагаринский забег. Несмотря на холодную погоду, в полумарафоне приняли участие около 600 человек, и с каждым годом эта цифра растет. Атлеты съезжались не только с районов Москвы и Подмосковья, но и близлежащих регионов», — говорится в сообщении.
В официальной части мероприятия приняли участие летчик-космонавт Российской Федерации Анатолий Иванишин, Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Марина Шмонина, главный организатор первых Гагаренских забегов, мастер спорта по легкой атлетике Владимир Сикорский и Главный судья соревнований Юрий Горбунов. У космонавта и Олимпийской чемпионки была особая миссия в этот день — возложение корзины к памятнику Юрия Гагарина.
Перед стартом разминку провела настоящий профессионал — тренер и чемпионка России по Zumba Анна Кузьменко. После танцевальной разминки и приветственных слов почетных гостей был дан стартовый выстрел. Сотни атлетов разных возрастов двинулись в сторону лесной трассы. Каждый выбрал для себя дистанцию, исходя из уровня физической подготовки: 5, 10 или 20 километров.
Приятным подарком для всех участников забега стала экскурсия по Музею космонавтики Звездного городка, который был создан по инициативе Гагарина. Атлеты смогли ознакомиться с уникальными экспонатами, отражающие все этапы пилотируемых полетов — от легендарного «Востока» до Международной космической станции.
«У сотни участников легендарного полумарафона есть возможность не просто побывать в историческом месте, но и даже почувствовать себя настоящими космонавтами. Подобные мероприятия воспитывают чувство патриотизма и, возможно, кому-то из юных атлетов помогают выбрать профессию космонавта. С нетерпением ждем юбилейный Гагаринский забег, которому в следующем году исполнится 50 лет!», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.