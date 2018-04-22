Победителей конкурса «Фото со звездой» наградят 25 апреля

25 апреля в 14.00 в актовом зале КГСХА пройдет торжественное награждение участников конкурса «Фото со звездой», организованного нашим порталом во время выборов Президента РФ, проходивших 18 марта.

Напомним, что все костромичи, пришедшие на избирательные участки, могли сделать селфи со «звездами» Костромы. Затем на нашем портале состоялось онлайн-голосование. Трое участников, набравшие наибольшее количество голосов, стали победителями проекта.

2 место — Юлия Кудрявцева (423 голоса). Приз — планшет.

Кроме того, поощрительные призы получат еще 6 участников.

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