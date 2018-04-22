Как погиб брат Ноколая Гастелло

Комбат Виктор Францевич Гастелло погиб при освобождении Ржева в сентябре 1942 года. Он имел «бронь» от призыва на фронт, но все же ушел воевать, желая отомстить за смерть брата, легендарного летчика, совершившего огненный таран в первые дни Великой Отечественной, Героя Советского Союза Николая Гастелло

Почему он имел «бронь»

Виктор Гастелло был на 6 лет младше своего брата-летчика (Николай Гастелло погиб 26 июня 1941 года в 34 года). Как вспоминал его племянник, сын Героя Советского Союза Н. Гастелло полковник в отставке В. Гастелло, с первых дней войны дядя работал на московском оборонном заводе слесарем, имел высокую квалификацию, и освобождался от призыва на фронт.

Но как только было получено известие о смертельном таране в Белоруссии экипажа бомбардировщика под командованием Н. Ф. Гастелло (об этом подвиге, в частности сообщало по радио Совинформбюро), Виктор Гастелло запросился на фронт, мстить за брата. Его долго, несколько месяцев, не отпускали как ценного специалиста-рабочего. Наконец в середине осени 1941 года В. Ф. Гастелло настоял на своем. Перед отправкой на фронт Виктор выступил с обращением по радио, в котором призвал молодежь следовать его примеру.

И о Викторе Гастелло писала «Правда»

Виктор Францевич Гастелло попал на Калининский фронт (ржевское направление), был командиром стрелкового взвода. В течение пяти месяцев участвовал в непрерывных боях, получил ранение. Ему присваивают звание младшего лейтенанта. О храбрости и отваге брата знаменитого советского летчика писала газета «Правда» , в заметке приводился родительский наказ сыну быть фашистов так же самоотверженно, как и погибший брат Николай. Прежде главная газета Советского Союза публиковала и очерк о подвиге Н. Ф. Гастелло.

Летом 1942 года В. Ф. Гастелло окончил в Калинине краткосрочные курсы командиров батальонов и после этого вернулся в свою часть комбатом одного из батальонов 220-й стрелковой дивизии.

Как он погиб

Последнее письмо жене Анне Виктор Гастелло написал 26 сентября 1942 года, за два дня до своей гибели. В нем он писал, что тоже хотел бы поскорее увидеться с ней, но, видимо, это случится нескоро — подо Ржевом шли ожесточеннейшие бои.

В конце сентября на подступах к Ржеву батальон В. Гастелло первым освободил деревню Дыбалово и ворвался на окраину города. Советская пехота несла большие потери, предпринимая беспрерывные ночные и дневные атаки, одну за другой. В одной из таких атак был убит комбат В. Ф. Гастелло — по воспоминаниям очевидцев, перед поднявшим свое подразделение в наступление офицером разорвался снаряд. Виктор Францевич погиб на месте.

Тело комбата удалось переправить в Дыбалово лишь наутро — настолько плотным был обстрел наших позиций гитлеровцами. Похоронили комбата на окраине деревни в отдельной могиле, в стороне от братского захоронения погибших бойцов батальона. На простом памятнике написали, кто здесь лежит.

Могилу нашли только спустя 12 лет Как писал племянник В. Ф. Гастелло, отставной кадровый военный Виктор Гастелло, место захоронения дяди родственникам удалось найти практически случайно — в пришедшей на него «похоронке» такие детали не отмечались. В 1954 году в Калинине (ныне Тверь) командир подразделения саперов, разминировавших местность в районе деревни Дыбалово, сообщил Виктору Гастелло, что видел там памятник с такой же, как у него, фамилией. Офицер указал место захоронения на карте. Вскоре сын В. Ф. Гастелло Лев приехал на могилу отца.

Впоследствии останки комбата были перезахоронены и над могилой установили капитальный гранитный памятник. В 90-е годы возле деревни Кокошкино Ржевского района Тверской области соорудили воинский мемориальный комплекс, памятник В. Ф. Гастелло является его составной частью.