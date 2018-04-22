«Сток Сити» и «Бёрнли» сыграли вничью

В тридцать пятом туре английской Премьер-лиги «Сток Сити» и «Бёрнли» сыграли вничью.

Команда Пола Ламберта открыла счёт в дебюте усилиями Н'Диайе, однако после перерыва Барнс уравнял количество единиц на табло.

"Гончары" остаются в зоне вылета, а «бордовые» — на 7 месте.

Протокол игры

Сток Сити

Бёрнли

(1:0) Н'Диайе Папа 11'

22 апреля. Стадион «Бет365».