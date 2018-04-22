В тридцать пятом туре английской Премьер-лиги «Сток Сити» и «Бёрнли» сыграли вничью.
Команда Пола Ламберта открыла счёт в дебюте усилиями Н'Диайе, однако после перерыва Барнс уравнял количество единиц на табло.
"Гончары" остаются в зоне вылета, а «бордовые» — на 7 месте.
Протокол игры
Сток Сити
Бёрнли
(1:0) Н'Диайе Папа 11'
62' Барнс Эшли (1:1)
Батлэнд Джек • Джонсон Глен 59' (Зума Курт (59') • Шоукросс Райан • Инди Мартинс • Питерс Эрик 85' • Бауэр Мориц 69' (Айрлэнд Стивен (69') • Аллен Джо • Н'Диайе Папа 90' • Шакири Джердан • Диуф Маме Бирам • Крауч Питер
Запасные: Флетчер Даррен • Кэмерон Джефф • Хаугор Якоб • Собхи Рамадан
Поуп Ник • Лоутон Мэттью • Лонг Кевин • Тарковски Джеймс • Уорд Стивен • Леннон Аарон 79' (Хендрик Джефф (79') • Корк Джек • Вествуд Эшли • Гудмундссон Йоханн • Барнс Эшли 25' 74' (Воукс Сэм (74') • Вуд Крис
Запасные: Бардсли Филипп • Уолтерс Джонатан • Марни Дин • Хитон Том • Тэйлор Чарли
22 апреля. Стадион «Бет365».