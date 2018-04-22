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«Сток Сити» и «Бёрнли» сыграли вничью
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«Сток Сити» и «Бёрнли» сыграли вничью 

Евро-футбол.Ру 36 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В тридцать пятом туре английской Премьер-лиги «Сток Сити» и «Бёрнли» сыграли вничью.
Команда Пола Ламберта открыла счёт в дебюте усилиями Н'Диайе, однако после перерыва Барнс уравнял количество единиц на табло.
"Гончары" остаются в зоне вылета, а «бордовые» — на 7 месте.
Протокол игры
Сток Сити
Бёрнли
(1:0) Н'Диайе Папа 11'
62' Барнс Эшли (1:1)
Батлэнд ДжекДжонсон Глен 59' (Зума Курт (59') • Шоукросс Райан • Инди Мартинс • Питерс Эрик 85' • Бауэр Мориц 69' (Айрлэнд Стивен (69') • Аллен Джо • Н'Диайе Папа 90' • Шакири Джердан • Диуф Маме Бирам • Крауч Питер
Запасные: Флетчер Даррен • Кэмерон Джефф • Хаугор Якоб • Собхи Рамадан
Поуп Ник • Лоутон МэттьюЛонг Кевин • Тарковски Джеймс • Уорд СтивенЛеннон Аарон 79' (Хендрик Джефф (79') • Корк Джек • Вествуд ЭшлиГудмундссон Йоханн • Барнс Эшли 25' 74' (Воукс Сэм (74') • Вуд Крис
Запасные: Бардсли Филипп • Уолтерс ДжонатанМарни ДинХитон Том • Тэйлор Чарли
22 апреля. Стадион «Бет365».
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