«Ницца» сильнее «Монпелье» в схватке за место в Лиге Европы

В матче 34-го тура Лиги 1 «Ницца» и «Монпелье» сражались за очки в борьбе за еврокубковую зону. Хозяева поля открыли счет на исходе первого часа игры и победили со счетом 1:0. Единственный мяч в активе Пьера Лис-Мелу.

"Ницца" набрала 50 очков и вышла на пятое место, у «Монпелье» на 4 балла меньше.

Протокол игры

Ницца

Монпелье

(1:0) Лис-Мелу Пьерр 59'

Бенитес Вальтер • Суке Арно • Марлон • Данте Бонфим • Ле Маршан Максим • Лис-Мелу Пьерр • Тамез Адриен 89' (Сиприен Вилан (89') • Сери Жан-Мишель • Сент-Максимин Аллан 86' (Сарр Маланг (86') • Балотелли Марио 84' (Лё Бьян Микаэль (84') • Плеа Алассан

Запасные: Менди Нампалис • Кардинал Йоан • Срарфи Бассем • Бюрнер Патрик

Запасные: Пионнье Лоран • Порсан-Клемант Жереми • Коцца Николя

22 апреля. Стадион «Альянц Ривьера» (Ницца).