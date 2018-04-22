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«Ницца» сильнее «Монпелье» в схватке за место в Лиге Европы
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«Ницца» сильнее «Монпелье» в схватке за место в Лиге Европы 

Евро-футбол.Ру 16 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 34-го тура Лиги 1 «Ницца» и «Монпелье» сражались за очки в борьбе за еврокубковую зону. Хозяева поля открыли счет на исходе первого часа игры и победили со счетом 1:0. Единственный мяч в активе Пьера Лис-Мелу.
"Ницца" набрала 50 очков и вышла на пятое место, у «Монпелье» на 4 балла меньше.
Протокол игры
Ницца
Монпелье
(1:0) Лис-Мелу Пьерр 59'
Бенитес Вальтер • Суке Арно • Марлон • Данте Бонфим • Ле Маршан Максим • Лис-Мелу Пьерр • Тамез Адриен 89' (Сиприен Вилан (89') • Сери Жан-Мишель • Сент-Максимин Аллан 86' (Сарр Маланг (86') • Балотелли Марио 84' (Лё Бьян Микаэль (84') • Плеа Алассан
Запасные: Менди Нампалис • Кардинал Йоан • Срарфи Бассем • Бюрнер Патрик
Лекомт Бенджамин • Мукиэле Норди • Мендеш Педру II • Илтон Виторино • Конгре Даниэль • Скири Эйе • Факундо ПирисМбенза Исаак 83' (Камара Сулейман (83') • Самбья Саломон 71' (Иконе Джонатан (71') • Долли Киган 66' (Нинга Родрике (66') • Сио Жованни
Запасные: Пионнье Лоран • Порсан-Клемант Жереми • Коцца Николя
22 апреля. Стадион «Альянц Ривьера» (Ницца).
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