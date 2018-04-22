Роберто Манчини и Миодраг Божович — о матче «Арсенал» — «Зенит»

Роберто Манчини хвалил «Арсенал» и вообще не выглядел расстроенным результатом. — «Арсенал» сегодня играл в открытый футбол, но при счёте 2:1 откатился в защиту. Против какого «Арсенала» было удобнее играть? — Действительно, игра была открытой. «Арсенал» провёл хороший матч. Это крепкая команда, которая проявила себя сегодня. Нам нужно было выигрывать, тем более находясь в большинстве. В таких случаях следует ставить точку в матче.

— Олег Шатов и Артём Дзюба — два игрока, которые отправили в ваши ворота по одному мячу. Не считаете ли, что ошиблись на их счёт отправив в аренду? — Я рад и за Олега, и за Артёма, что они забили. При этом я считаю, что игрок не должен платить из своего кармана за возможность сыграть против своего клуба. Права на них принадлежат «Зениту» . Приблизительно через 20 дней они оба вернуться в расположение команды, поэтому довольно странно, что они сами платят. Моё мнение на счёт игрока не может измениться из-за того, что он забил один гол.

— После прошлого тура из Ильи Скроботова сделали героя в прессе, а сейчас вы его заменили в первом тайме. Его звёздная карьера окончена или будет продолжаться? — Честно говоря, вы бываете периодически ограничены и не видите ничего дальше своего носа. Вы, будучи русским, должны радоваться тому, что есть 17-летний парень, который очень талантливый, играет в РФПЛ. Здесь не место для иронии. Возможно для вас это трудно, но вы должны радоваться тому, что появился такой парень, который играет на самым высоком уровне и имеет перспективы стать основным защитником, как для «Зенита», так и для сборной России. Это национальный успех! Он был заменён только для того, чтобы изменить игровую модель.

Миодрага Божовича встретили в зале для пресс-конференций аплодисментами. — Мы очень хорошо начали игру, неожиданно быстро забили гол. Могли забивать ещё больше в первом тайме. Во втором пропустили со стандарта — для нас это нормально. После удаления нашего игрока «Зенит» стал нас прижимать к воротам. Мы пропустили два гола, но игроки молодцы. Даже в меньшинстве забили гол и создали несколько моментов. Прежде всего хочу поздравить игроков, сегодня я ими доволен. А также поздравляю наших болельщиков, такая поддержка мало у кого есть в России.

— Создалось ощущение, что команда сегодня была раскованнее, чем в прошлых турах… — Кроме того, как побеждать и радовать своих болельщиков, у нас нет никаких специальных задач. Возможно, это повлияло на игроков. И потом! Что может быть лучше, чем не проиграть «Зениту»? Я сказал команде перед матчем: «играйте в футбол, проявите себя». Главное, что люди, которые ушли сейчас со стадиона домой, довольны. — В клубе определились, как будет оплачен выход на поле Артёма Дзюбы против «Зенита»? — Я об этом не знаю, честно говоря.