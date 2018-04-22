«Локомотив» — «Уфа»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0

27-й тур чемпионата России по футболу продолжается поединком между «Локомотивом» и «Уфой».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры

Локомотив Москва

22 апреля. Стадион «РЖД Арена» (Москва).

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