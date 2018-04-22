27-й тур чемпионата России по футболу продолжается поединком между «Локомотивом» и «Уфой».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Локомотив Москва
Гилерме Маринато • Игнатьев Владислав • Чорлука Ведран • Пейчинович Неманья • Рыбус Мацей • Миранчук Антон • Тарасов Дмитрий • Денисов Игорь • Фернандеш Мануэл • Миранчук Алексей • Фарфан Джефферсон
Запасные: Михалик Тарас • Ротенберг Борис • Коченков Антон • Коломейцев Александр • Касаев Алан • Денисов Виталий • Ари Феррейра • Корян Аршак • Баринов Дмитрий • Эдер Лопеш • Лысов Михаил • Медведев Никита
Беленов Александр • Сухов Александр • Неделчару Ионуц • Аликин Павел • Никитин Алексей • Йокич Боян • Стоцкий Дмитрий • Карп Кэтэлин • Салатич Веролюб • Игбун Сильвестр • Сысуев Дмитрий
Запасные: Засеев Азамат • Тумасян Денис • Сафрониди Николай • Шелия Гиорги • Живоглядов Дмитрий • Кротов Вячеслав • Фатаи Кехинде • Обляков Иван • Чернов Алексей
22 апреля. Стадион «РЖД Арена» (Москва).
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