Гол Аршавина помог «Кайрату» разгромить «Кайсар»

«Кайрат» крупно обыграл «Кайсар» в матче 6-го тура казахстанской Премьер-лиги. Встреча прошла в городе Алматы на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал бразильский полузащитник Исаэл, отличившийся на 19-й минуте. До перерыва «Кайсар» сравнял счёт благодаря точному удару Матиаса Курьора. Нападающий Андрей Аршавин снова вывел «Кайрат» вперёд на 64-й минуте. До конца встречи в составе хозяев голы забили Чума Анене и Станислав Лунин

Победа позволила «Кайрату» набрать 14 очков и подняться на вторую строчку в турнирной таблице первенства Казахстана, «Кайсар» (2) — на 12-й строчке.