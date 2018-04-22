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Гол Аршавина помог «Кайрату» разгромить «Кайсар»
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Гол Аршавина помог «Кайрату» разгромить «Кайсар» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Кайрат» крупно обыграл «Кайсар» в матче 6-го тура казахстанской Премьер-лиги. Встреча прошла в городе Алматы на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал бразильский полузащитник Исаэл, отличившийся на 19-й минуте. До перерыва «Кайсар» сравнял счёт благодаря точному удару Матиаса Курьора. Нападающий Андрей Аршавин снова вывел «Кайрат» вперёд на 64-й минуте. До конца встречи в составе хозяев голы забили Чума Анене и Станислав Лунин.
Победа позволила «Кайрату» набрать 14 очков и подняться на вторую строчку в турнирной таблице первенства Казахстана, «Кайсар» (2) — на 12-й строчке.
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 Ещё 2 источника 
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