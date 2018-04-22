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ВИЧ-положительные нижегородцы провели пейнтбольный турнир
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ВИЧ-положительные нижегородцы провели пейнтбольный турнир 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
В Нижегородской области состоялся пейнтбольный турнир в рамках Дня памяти умерших от СПИДа с участием ВИЧ-позитивных. Это не первая социальная акция, направленная на профилактику ВИЧ-инфекции и информирование нижегородцев. Сотрудники управления Роспотребнадзора и ВИЧ-позитивные бегуны несколько раз принимали участие в забегах («Кремлевская стена», «Беги, герой», «Первый снег»), а также в прошлом году был проведен футбольный турнир.
— Во время таких мероприятий нижегородцы получают информацию о ВИЧ-инфекции, узнают о способах ее распространения и методах борьбы с ней, проходят тесты на ВИЧ. Знание своего ВИЧ-статуса позволяет защититься от ВИЧ/СПИДа и сохранить свое здоровье и здоровье близких. Благодаря современным достижениям науки и медицины сегодня у нас есть возможность сохранить жизни десятков тысяч людей, — рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Кучеренко.
ВИЧ давно перестал быть болезнью «группы риска». Сегодня социальный статус, возраст и внешность человека не могут свидетельствовать о наличии или отсутствии у него ВИЧ-инфекции. Цель акции — показать нижегородцам пример толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ, считает директор Благотворительного фонда «СТЭП» Ольга Кузьмичева.
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