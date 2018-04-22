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Кавказские дзюдоисты выиграли турецкий Гран-при
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Кавказские дзюдоисты выиграли турецкий Гран-при 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Более трехсот дзюдоистов из 50 стран оспаривали в Анталье награды турецкого этапа Гран-при. В представительной компании не затерялись северокавказские мастера подсечек и захватов, которые принесли сборной России две медали высшей пробы.
В категории до 60 килограммов вне конкуренции оказался Альберт Огузов. Легковес из Карачаево-Черкесии в порядке живой очереди выбил из золотой гонки болгарина Валентина Алипиева, иранца Мотлаха Голипура, гражданина Казахстана Ержана Еренкаипова, а в финале болевым приёмом сломил сопротивление чемпиона мира среди юниоров грузина Джабы Папинашвили. Это, кстати, был первый трофей высшей пробы в коллекции 26-летнего атлета из Черкесска.
Золотой почин товарища поддержал дебютант взрослых состязаний столь высокого уровня Инал Тасоев, который отпраздновал успех по итогам состязаний в супертяжёлой категории свыше 100 килограммов. Чемпион мира и Европы среди юниоров из Северной Осетии уложил на лопатки азербайджанца Шахина Гахраманова, боснийца Харуна Садиковича, корейца Ким Сунгмина, киргиза Бекболата Токтогонова. А в решающей схватке взял верх над иранцем Джавадом Махжубом, оформив чемпиону Азии серебряный приз эффектным броском через бедро.
Гран-при в Анталье стал генеральной репетицией перед чемпионатом Европы, который пройдет с 26 по 29 апреля в Тель-Авиве. Отстаивать честь национального флага в Израиле будут и северокавказские мастера. Возглавит сборную страны Беслан Мудранов, который выступит в весе до 60 килограммов. Компанию в этом весе олимпийскому чемпиону из Кабардино-Балкарии составит чеченский спортсмен Ислам Яшуев. В весе до 66 килограммов за медали поборется его земляк Якуб Шамилов и Уали Куржев из КЧР. В категории до 81 килограмма на Земле обетованной будет биться осетинский чемпион Аслан Лаппинагов, а в супертяжёлом весе (свыше 100 килограммов) — чеченский силач Тамерлан Башаев.
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