Кавказские дзюдоисты выиграли турецкий Гран-при

Более трехсот дзюдоистов из 50 стран оспаривали в Анталье награды турецкого этапа Гран-при. В представительной компании не затерялись северокавказские мастера подсечек и захватов, которые принесли сборной России две медали высшей пробы.

В категории до 60 килограммов вне конкуренции оказался Альберт Огузов . Легковес из Карачаево-Черкесии в порядке живой очереди выбил из золотой гонки болгарина Валентина Алипиева, иранца Мотлаха Голипура, гражданина Казахстана Ержана Еренкаипова, а в финале болевым приёмом сломил сопротивление чемпиона мира среди юниоров грузина Джабы Папинашвили. Это, кстати, был первый трофей высшей пробы в коллекции 26-летнего атлета из Черкесска.

Золотой почин товарища поддержал дебютант взрослых состязаний столь высокого уровня Инал Тасоев, который отпраздновал успех по итогам состязаний в супертяжёлой категории свыше 100 килограммов. Чемпион мира и Европы среди юниоров из Северной Осетии уложил на лопатки азербайджанца Шахина Гахраманова, боснийца Харуна Садиковича, корейца Ким Сунгмина, киргиза Бекболата Токтогонова. А в решающей схватке взял верх над иранцем Джавадом Махжубом, оформив чемпиону Азии серебряный приз эффектным броском через бедро.