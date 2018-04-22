Жиру и Мората вывели «Челси» в финал Кубка Англии

В полуфинале Кубка Англии «Челси» обыграл «Саутгемптон» благодаря голам Оливье Жиру и Альваро Мораты

Протокол игры

Челси

Саутгемптон

(1:0) Жиру Оливье 46'

(2:0) Мората Альваро 82'

Запасные: Эдуарду Карвалью • Баркли Росс • Дзаппакоста Давиде • Кристенсен Андреас

Запасные: Форстер Фрейзер • Каррильо Гидо • Уорд-Праус Джеймс • Маккуин Сэм

22 апреля. Стадион «Уэмбли» (Лондон).

В воскресенье вечером определялся второй финалист Кубка Англии, который через четыре недели поборется за трофей с "Манчестер Юнайтед" . За билет в финал сражались «Челси» и «Саутгемптон». Для обеих команд национальный кубок являл собой шанс скрасить не самый лучший сезон, ведь «пенсионеры» имеют низкие шансы на финиш в зоне Лиги чемпионов, а «святые» располагаются в зоне вылета. Так что с настроем у подопечных Антонио Конте и Марка Хьюза не было никаких проблем.

Антонио Конте не мог использовать дисквалифицированного Маркоса Алонсо , поэтому на позиции левого вингбека действовал Эмерсон. Также стоило отметить, что место в рамке ворот «Челси» занял Вилли Кабальеро , в то время как Тибо Куртуа не оказалось даже среди запасных. Что до атаки, но на острие расположился Оливье Жиру. Альваро Мората, в свою очередь, начал игру на скамейке.

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"Челси" сразу же взялся за дело и уже в дебюте соорудил два опаснейших момента. Сначала Эден Азар около чужой штрафной площади здорово развернулся и пробил — мяч пролетел чуть выше перекладины. Попади бельгиец чуть ниже, и Алекс Маккарти ничем бы не помог «Саутгемптону». А затем Виллиан подработал игровой снаряд себе под левую ногу и пробил справа с четырнадцати метров. В этом эпизоде за «святых» сыграла перекладина, что заставило Антонио Конте схватиться за голову.

Лондонская команда продолжала владеть подавляющим преимуществом. Только темп существенным образом снизился, и опасных моментов около владений Алекса Маккарти практически не наблюдалось. Ближе к завершению первого тайма Оливье Жиру эффектно в падении пробивал метров с восьми, но мяч пролетел правее ворот. Первый тайм так и завершился нулевой ничьей, что не могло не тревожить Антонио Конте. В этом сезоне у «пенсионеров» было много матчей, в которых они доминировали, но не добивались положительных результатов из-за плохой реализации.

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Чтобы открыть счёт после перерыва, «Челси» хватило тридцати секунд. После длинной передачи вперёд Эден Азар зацепился за мяч, устоял на ногах и сделал передачу на Оливье Жиру. Француз в несвойственной для себя манере за счёт движений влево-вправо технично обыграл нескольких защитников и вратаря, после чего с пары метров протолкнул игровой снаряд в сетку! Буквально в следующей атаке лондонцы могли упрочить преимущество. Виллиан на сумасшедшей скорости устремился в атаку и сделал пас на Азара. Эден слева в штрафной убрал мяч под правую ногу и пробил — чуть правее цели получилось!

В скором времени «Саутгемптон» имел отличный момент для ответного гола. После передачи слева из глубины Шейн Лонг выскочил на голкипера, но пробросил мяч мимо Вилли Кабальеро слишком далеко, практически за пределы поля. Марк Хьюз выпустил на поле Натана Редмонда и Душана Тадича, а Антонио Конте укрепил центр поля Тьемуа Бакакойо. Заменить пришлось Виллана, причём недовольный таким решением бразилец отправился прямиком в подтрибунное помещение. На семьдесят второй минуте сравнивать счёт мог Натан Редмонд, но после его удара шикарный сэйв совершил Вилли Кабальеро. Затем уже Эден Азар со средней дистанции попадал под перекладину, и уже Алексу Маккарти пришлось демонстрировать свой высокий уровень мастерства.

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"Саутгемптон" старался наращивать обороты, однако затем сыграла феноменальная связка «Челси». Сесар Аспиликуэта справа из глубины выполнил подачу, а Альваро Мората точно пробил головой! Вернуть интригу на «Уэмбли» мог Чарли Остин, который в районе угла вратарской замыкал прострел — мяч попал в дальнюю штангу. В ответной атаке Альваро Мората без помех пробивал с семи метров, однако испанец умудрился попасть в защитника на «ленточке».

До финального свистка на табло сохранился счёт 2:0. «Челси» обыграл «Саутгемптон» благодаря голам Оливье Жиру и Альваро Мораты и вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с «Манчестер Юнайтед».