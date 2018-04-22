Киевское «Динамо» добыло три очка в матче с «Вересом» и другие результаты 28-го тура чемпионата Украины 

Представляем вашему вниманию результаты матчей 28-го тура чемпионата Украины.
"Верес" — «Динамо» 1:4 Голы: Гармаш, 14 — 0:1, Беседин, 47 — 0:2, Жулио Сезар, 52 — 1:2, Беседин, 53 — 1:3, Гонсалес, 90 — 1:4 "Верес": Бандура, Симинин, Адамюк, Прыймак, Каменюка, Каленчук, Карасюк, Мягков, Степанюк, Западня (Морозенко, 76), Жулио Сезар
"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич, Буяльский, Шепелев (Алибеков, 76), Цыганков (Гонсалес, 86), Гармаш (Ротань, 70), Вербич, Беседин
Предупреждения: Буяльский, Бурда
"Заря" — «Мариуполь» 3:1 Голы: Мишнев, 30 — 0:1, Юри, 67 — 1:1, Гордиенко, 75 — 2:1, Громов, 90 — 3:1 "Заря": Лунин, Тымчик, Чечер, Гордиенко, Опанасенко, Харатин (Фаупала, 51), Андриевский, Караваев, Силас, Громов (Лунев, 90+4), Юри (Кочергин, 90+3).
"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Яворский, Дава (Белый, 31), Демири, Игнатенко (Дедечко, 64), Пихаленок, Чурко (Борячук, 77), Мишнев, Болбат, Тотовицкий.
Предупреждения: Юри — Тотовицкий, Яворский, Дава, Игнатенко, Белый, Дедечко.
Удаление: Кирюханцев, 80 (прямая красная карточка).
"Олимпик" — «Карпаты» 0:2 Голы: Швед, 22 — 0:1, Карраскаль, 58 — 0:2 "Олимпик": Кичак, Е. Пасич, Вакуленко, Снурницын, Немчанинов, Вукович, Цымбалюк, Балашов, Щедрый (Беленький, 46), Г. Пасич, Кисиль (Хомутов, 46).
"Карпаты": Шевченко, Мирошниченко, Федецкий, Нестеров, Гуцуляк, Вербный, Эрбес (Голодюк, 83), Ди Франко, Карраскаль (Санчес, 67), Мякушко (Ременюк, 76), Швед.