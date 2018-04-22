Чемпионат России. «Локомотив» — «Уфа» — 0:0. 26-й тур

13 предложений, которые лучше самой игры.

— В середине тайма Дмитрий Тарасов попросил отрезать ему шнурок на бутсе. Это был один из самых ярких эпизодов игры.

— «Локомотив» за сезон так и не научился взламывать соперников, стоящих в обороне полным составом.

— «Уфа» до перерыва почти не атаковала и не владела мячом. Но статистика ударов: 5:5. — Ещё более веселые цифры: «Уфа» — 4 удара из пределов чужой штрафной, «Локомотив» — 1. — Лучшим на поле был Ману Фернандеш, который играет со сломанным ребром. — Пейчинович вышел на поле вместо дисквалифицированного Кверквелии. После одного из угловых Сёмин Олег Пашинин вместе чуть не уничтожили серба за потерю опекаемого игрока. — В пятницу Игорь Денисов назвал допинг-офицеров дебилами. Сегодня чуть не разнес место резервного арбитра. Правда, случайно — влетел туда по инерции после выноса мяча. — За три часа в Черкизове Павел Пучков не увидел ни одного мяча, выпил пять стаканов чая, съел столько же пирожков. — У игроков продолжают выпрашивать майки плакатами.

— Когда Антон Миранчук не реализовал лучший момент матча, Сёмин от злости выкинул на поле бутылку воды.

— Юрий Сёмин тоже практикует записки для игроков. Эдер, выйдя на поле, отдал клочок бумаги Коломейцеву. Тот уронил. Потом поднял, конечно. — До этого тура «Локомотив» несколько игр повторял исход матчей первого круга. Поражение от «Амкара», победа над «Ростовом», разгром «Динамо» и ничья с «Ахметом». «Уфе» в первом круге проиграли. Прогресс. — За две минуты до конца Чорлука получил травму и сразу ушёл на скамейку. На первый взгляд показалось, что у хорвата заболел ахилл. — «Локомотив» все еще первый. Но все еще может по итогам сезона стать только четвертым.