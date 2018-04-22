В Москве проходит ралли ретро‐автомобилей

Несмотря на плохую погоду, в столице сегодня не стали отменять ралли ретро‐автомобилей. Это ежегодное мероприятие призвано дать старт весеннему сезону, сообщил телеканал «360».

Рев шестилитрового двигателя любимого Додж Чарджер 1969 года для Олега Алексеева приятнее любой музыки. Под капотом 300 лошадей, за рулем один энтузиаст, влюбленный в этот автомобиль с самого детства. Сегодня Олег открывает сезон — зимовал его Додж в гараже, а его пилот передвигался на авто без приставки «ретро». И вот ответственный момент — первый пробный запуск в этом году.

Тем временем в центре Москвы не то музей

ретро-техники

под открытым небом заработал, не то машина времени. Больше машин всяких и разных: начиная от легенд советского автопрома, заканчивая старинными авто

экстра-класса. Ни холод, ни ураганный ветер их не останавливает. В этом году на ралли приехали больше пятидесяти экипажей. Им предстоит проехать около 70 километров по историческому центру Москвы.

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Старт ралли из самого сердца Москвы — гостиницы Метрополь. На улицах промозглого города эти машины выглядят, как пришельцы из прошлого, да и не только они — сами пилоты, будто герои раритетных фильмов середины

20-го столетия.

До окончания

ретро-ралли

еще остается время, последний участник должен приехать на финиш около восьми вечера. Но кое-какие

рекорды уже поставлены — на первой части маршрута никто из ветеранов автопрома не заглох.