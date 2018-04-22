Гранквист: «Краснодар» подарил мяч Мусе, мы разочарованы игрой с ЦСКА

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 27-го тура РФПЛ.

«Тяжёлая игра. Первые 15 минут мы владели инициативой, хорошо играли. Перед перерывом мы немного потеряли концентрацию. Во втором тайме контролировали мяч и повели в счёте. Потом у нас было несколько хороших моментов, чтобы забить второй гол и снять все вопросы о победителе. Но ЦСКА перехватил мяч. Муса забил фантастический гол, мяч пролетел между двумя нашими игроками. Во втором ему немного повезло. Мяч был у нас, а мы подарили его Мусе. Конечно же, мы разочарованы.

Что касается столкновения с Витиньо, то ему просто не повезло. Я не видел его, смотрел на мяч и пытался по нему попасть. Всего лишь неудачный момент.