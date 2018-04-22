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Гранквист: «Краснодар» подарил мяч Мусе, мы разочарованы игрой с ЦСКА
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Гранквист: «Краснодар» подарил мяч Мусе, мы разочарованы игрой с ЦСКА 

Чемпионат.com 25 минут назад
Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 27-го тура РФПЛ.
«Тяжёлая игра. Первые 15 минут мы владели инициативой, хорошо играли. Перед перерывом мы немного потеряли концентрацию. Во втором тайме контролировали мяч и повели в счёте. Потом у нас было несколько хороших моментов, чтобы забить второй гол и снять все вопросы о победителе. Но ЦСКА перехватил мяч. Муса забил фантастический гол, мяч пролетел между двумя нашими игроками. Во втором ему немного повезло. Мяч был у нас, а мы подарили его Мусе. Конечно же, мы разочарованы.
Что касается столкновения с Витиньо, то ему просто не повезло. Я не видел его, смотрел на мяч и пытался по нему попасть. Всего лишь неудачный момент.
«Краснодару» будет тяжело продолжать борьбу за Лигу чемпионов. Но впереди ещё три игры, мы постараемся их выиграть. Поэтому посмотрим», — передаёт слова Гранквиста корреспондент «Чемпионата» Марианна Багдасарова.
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