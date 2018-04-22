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«Реал Сосьедад» вчистую проиграл вылетающей «Малаге»
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«Реал Сосьедад» вчистую проиграл вылетающей «Малаге» 

Евро-футбол.Ру 21 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Покидающая Примеру «Малага» не собирается раздаривать очки соперникам. В матче 34-го тура первые неудачники испанского сезона оставили ни с чем "Реал" из Сан-Себастьяна, забив в ворота гостей два безответных гола. В первом тайме мячи на свой счет записали Адриан Гонсалес и Юссеф Эн-Несири.
"Малага" набрала 20 очков и остается на последнем месте.
Протокол игры
Малага
Реал Сосьедад
(1:0) Адриан Гонсалес 11'
(2:0) Эн-Несири Юссеф 35'
Роберто ХименесРосалес Роберто • Эрнандес Луис • Микель Игнаси • Торрес Мигель 53' (Диего Гонсалес VII (53') • Лестьенн Максим 26' 78' (Идейе Браун (78') • Ласен МехдиИтурра Мануэль 30' • Чори Кастро 46' (Кеко Серхио (46' 64') • Адриан Гонсалес 68' • Эн-Несири Юссеф
Запасные: Буэно АльбертоАндрес ПриетоСаксесс ИсаакЭстебан Ролон
Рульи Херонимо • Арсальюс Альваро • Льоренте Диего • Морено Эктор • Кевин РодригесСурутуса Давид 61' (Оярсабаль Микель (61') • Субельдия Игор 75' (Ильяраменди Асьер (75') • Каналес Серхио 43' • Янузай Аднан • Агиррече Иманоль 46' (Виллиан Жозе (46') • Хуанми Мигель
Запасные: Мойя Мигель • Де ла Белья Альберто • Пардо Рубен • Ариц Элустондо
22 апреля. Стадион «Ла Росаледа» (Малага).
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