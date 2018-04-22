Киевское «Динамо» забило четыре мяча в ворота «Вереса» 

Чемпионская гонка в украинской Премьер-лиге в самом разгаре. «Динамо» не дает спуска «Шахтёру» и синхронно с «горняками» побеждает. В матче с «Вересом» команда Александра Хацкевича забила 4 гола ворота соперника — 4:1. Дублем отметился Артём Беседин. Динамовцы сохранили отставание в три очка от чемпионов прошлого сезона.
Протокол игры
Верес
Динамо Киев
13' Гармаш Денис (0:1)
46' Беседин Артём (0:2)
(1:2) Сезар Жулио 50'
53' Беседин Артём (1:3)
90' Гонсалес Дерлис (1:4)
Бандура Александр • Симинин Сергей • Адамюк Владимир • Мягков Павел • Каменюка Никита • Каленчук Максим 60' • Карасюк Роман • Западня Артур 75' (Морозенко Евгений (75') • Степанюк Руслан • Julio Cesar Moreyra • Сарнавский Богдан
Запасные: Волошинович Ростислав • Барабаш Виктор
Бойко Денис • Пиварич Йосип • Шабанов Артём • Бурда Никита 28' • Кендзёра Томаш • Буяльский Виталий 17' • Шепелев Владимир • Вербич Беньямин • Гармаш Денис 71' (Ротань Руслан (71') • Цыганков Виктор 86' (Гонсалес Дерлис (86') • Беседин Артём
Запасные: Морозюк Николай • Бущан Георгий • Хлёбас Дмитрий • Миколенко Виталий
22 апреля. Стадион «Арена Львов» (Львов).