«Сент-Этьен» добыл волевую победу в матче с «Труа»

«Сент-Этьен» продолжает бороться за место в еврокубках. Титулованный французский клуб в матче 34-го тура одолел «Труа», хотя уступал в счете на протяжении часа — 2:1. Дубль оформил Роберт Берич

"Сент-Этьен" набрал 49 очков и вышел на шестое место, соперник же остался в тройке худших.

Протокол игры

Сент-Этьен

8' Ньян Адама (0:1)

(1:1) Берич Роберт 68'

(2:1) Берич Роберт 74'

Запасные: Мулен Жесси • М'Бенге Шейх • Таннан Уссама • Янко Саиди

22 апреля. Стадион «Жоффруа Гишар» (Сент-Этьен).