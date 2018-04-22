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«Сент-Этьен» добыл волевую победу в матче с «Труа»
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«Сент-Этьен» добыл волевую победу в матче с «Труа» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
«Сент-Этьен» продолжает бороться за место в еврокубках. Титулованный французский клуб в матче 34-го тура одолел «Труа», хотя уступал в счете на протяжении часа — 2:1. Дубль оформил Роберт Берич.
"Сент-Этьен" набрал 49 очков и вышел на шестое место, соперник же остался в тройке худших.
Протокол игры
Сент-Этьен
8' Ньян Адама (0:1)
(1:1) Берич Роберт 68'
(2:1) Берич Роберт 74'
Рюффье Стефан • Дебюши Матьё • Теофил-Катерин Кевин • Суботич Невен • Габриэль Сильва • Диуссе Ассан 46' (Берич Роберт (46') • М'Вила Янн • Бамба Джонатан • Кабелла Реми • Нтеп Пауль-Жорж 46' (Монне-Паке Кевин (46') • Амума Ромен 78' (Эрнани Азеведо (78')
Запасные: Мулен Жесси • М'Бенге Шейх • Таннан Уссама • Янко Саиди
Желязны Эрвин • Кордовал Жереми • Жиродон Джимми • Эрей КристофТраоре Шарль 80' • Беллюгу Франсуа 63' • Азамум КаримГрандсир Самуэль • Ниве Бенжамен 75' (Бен Саада Шауки (75') • Дарбион Стефан 78' (Сук Юн-Чжун (78') • Ньян Адама 65' (Обьянг Жоанн (65')
Запасные: Вискаррондо Освальдо • Вальтер Реми • Диуф Йеванн
22 апреля. Стадион «Жоффруа Гишар» (Сент-Этьен).
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