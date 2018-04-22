ЦСКА обошел «Спартак», Дзюба забил «Зениту», «Ак Барс» взял Кубок Гагарина

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 22 апреля.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЦСКА обошел «Краснодар» В яркой битве ЦСКА и «Краснодара» в Москве армейцы одержали волевую победу — 2:1, дубль в команде Виктора Гончаренко оформил Ахмед Муса . Вместе с тем армейцы оторвались от одного из конкурентов по борьбе за место в первой тройке, обошли "Зенит" и потеснили (как минимум на сутки) со второго места "Спартак" . «Локомотив» тем временем принимает «Уфу».

ФОРВАРД. Дзюба не покорился «Зениту» Матч «Арсенала» и «Зенита» в Туле получился одним из самых ярких в сезоне. Суперрезультативная ничья 3:3, сумасшедшие голы Горбатенко и Ткачева, мяч Паредеса ударом от углового и дубль Кузяева, а последнее слово сказал отличившийся в концовке в меньшинстве Дзюба. Все условия сделки по выходу на поле арендованного зенитовца — здесь.

ШЕДЕВР. «Сухой лист» Паредеса. А виноват Дзюба Разбираем завораживающий момент, в котором «Зенит» в первый раз сравнял счет в Туле. Это было волшебно. Но ведь кто-то виноват.

ВЫЛЕТ. Ташаев и Рауш отправили Хабаровск в ФНЛ За три тура до окончания чемпионата хабаровская команда потеряла даже теоретические шансы продлить прописку в премьер-лиге. «Динамо» на Дальнем Востоке сделало, возможно, решающий шаг от зоны стыковых матчей.

ЛЕГИОНЕР. Аршавин проводит отличный сезон. Черчесову стоит задуматься Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин провел очередной уcпешный матч в чемпионате Казахстана сезона-2018. Нападающий «Кайрата» снова забил и сделал голевой пас.

КУБОК ГАГАРИНА. «Ак Барс» — чемпион Казанский клуб в третий раз в истории выиграл главный трофей КХЛ. В пятом матче финала с ЦСКА команда Зинэтулы Билялетдинова в Казани одержала победу со счетом 1:0. Все заслуженно.

КУБОК СТЭНЛИ. «Вашингтон» в шаге от второго раунда, Панарин и Бобровский — от чемпионата мира 0-2 — не приговор. «Вашингтон» вышел вперед в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Коламбусом». А «Тампа-Бэй» уже пробилась в следующий раунд Кубка Стэнли.

ДОПИНГ. «Меня просили: скажи, что стало плохо с сердцем» Уличенная в употреблении запрещенного препарата во время Олимпийски игр-2018 в Пхенчхане Надежда Сергеева в интервью «СЭ» прокомментировала свою положительную пробу. И заявила о желании подать в суд на руководителя ФМБА Владимира Уйбу. Ее правда.

ТЕННИС. Несвободное падение: Россия вылетела в третий дивизион Российские теннисистки в дебютном матче капитана Игоря Андреева проиграли дома Латвии. Теперь они впервые с 1997 года сыграют в зоне Европа/Африка группы I Кубка федерации. Спасет ли Шарапова?

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