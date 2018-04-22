«Сент-Этьен» одержал волевую победу над «Труа»

«Сент-Этьен» победил «Труа» в матче 34-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Труа» Адама Ньян, отличившийся на 8-й минуте поединка после передачи полузащитника Бенжамена Ниве . Во втором тайме форвард «Сент-Этьена» Роберт Берич оформил дубль. В обоих случаях ему ассистировал нападающий Ромен Амума.

«Сент-Этьен», набрав 49 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице французского первенства, «Труа» (29) — на 18-й строчке.