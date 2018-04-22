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Антон Миранчук: «Надеюсь, во втором тайме будет больше моментов»
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Антон Миранчук: «Надеюсь, во втором тайме будет больше моментов» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук посетовал на малое количество голевых моментов в матче 27-го тура с «Уфой».
— «Уфа» — тяжелый соперник, играет от обороны, надо больше наносить дальних ударов, — сказал Миранчук в эфире канала «Наш футбол». — Команда низко сидит, но мы пытаемся. Надеюсь, во втором тайме будет больше моментов.
— Фарфану тяжело на позиции центрфорварда?
— Он уже играл на этой позиции. Главное — доставить мяч до нападающего, появятся моменты… Главное — не пропустить контратаку.
Трансляция матча «Локомотив» — «Уфа»
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