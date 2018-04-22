Антон Миранчук: «Надеюсь, во втором тайме будет больше моментов»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук посетовал на малое количество голевых моментов в матче 27-го тура с «Уфой».

— «Уфа» — тяжелый соперник, играет от обороны, надо больше наносить дальних ударов, — сказал Миранчук в эфире канала «Наш футбол». — Команда низко сидит, но мы пытаемся. Надеюсь, во втором тайме будет больше моментов.

— Фарфану тяжело на позиции центрфорварда?

— Он уже играл на этой позиции. Главное — доставить мяч до нападающего, появятся моменты… Главное — не пропустить контратаку.

Трансляция матча «Локомотив» — «Уфа»