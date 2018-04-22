Как «Ак Барс» праздновал победу в Кубке Гагарина в раздевалке

Это надо видеть!

«Ак Барс» в пяти матчах переиграл ЦСКА в финале Кубка Гагарина. После торжественной церемонии награждения на льду, казанцы переместились в чемпионскую раздевалку, где творилось форменное безумие.

— Разойдитесь, дайте дотащить ящик с шампанским! — скомандовал капитан казанцев Александр Свитов . Вообще Свитов был самым активным, как и положено лидеру клуба. Александр попросил журналистов на время отойти от кубка Гагарина, вокруг которого собрались представители команды. Таков обязательный ритуал. И только после этого пресса и фотографы буквально окружили чашу.

— Эмоции самые положительные, чемпионство — очень важное событие, радость, счастье, не только для ребят, кто в команде, но и для тех, кто работает рядом с командой, для болельщиков, которые поддерживают тебя. Эмоции самые великолепные.

Я держал себя в руках всю серию и не реагировал на провокации? Я уже много лет в лиге, вы меня всё пытаетесь с какими-то провокациями связать. Я не тафгай и никогда себя не считал тафгаем.

В чём секрет этой команды? Звёзды так сошлись. Звёзды — это ЦСКА и СКА? Наверное. Сплочённость была, но у нас и до этого была сплочённая команда. В этом году всё удачно сложилось, всё получилось, что задумали. Азеведу в этом году показал сумасшедший сезон в плей-офф, — отметил сам Свитов.

Поговорил с прессой и главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов , заявивший, что не против постоянного общения с журналистами, но при уважительном отношении.

— Кого могу выделить? Команду! Вы знаете, про меня говорят, что я не хочу общаться… Я хочу общаться, но я хочу уважения. Чтобы уважали тех, с кем вы общаетесь, какие вопросы задаёте. Тогда и они будут уважать вас, отвечать достойно и говорить то, что на самом деле. Когда ты видишь, что вопрос каверзный, не очень приятно, не должны мы так работать. Мы должны делать всё для хоккея, чтобы люди получали удовольствие. Тогда мы тоже будем открытыми, будем говорить то, что мы видим, что считаем нужным, какие мы принимаем решения. И вам будет интересно, — сказал Билялетдинов.

Кубок в итоге так и оставили в самом центре раздевалки, а сфотографироваться с ним и выпить шампанского мог любой желающий. В обнимку с трофеем делали селфи жёны и подруги хоккеистов, сотрудники клуба, персонал. Шампанского хватило на всех.

— Ребят, пропустите меня к моему месту, хочу коньки повесить на гвоздь, — шутливо обратился к пишущей братии Александр Бурмистров

— Вы нас так не пугайте, вы же ещё молодой, рановато их вешать, — отвечаем форварду. Далее раздался дружный смех. Александр выглядел счастливым человеком. Он, как и Андрей Марков со Станиславом Галиевым , удачно вернулся из Северной Америки, сходу став чемпионом в России.

Светился от радости и главный герой плей-офф Джастин Азеведу , признанный MVP турнира. Легионеры «Ак Барса», помимо шампанского, позволили себе выпить пива. Особенно постарался Иржи Секач , державший в руках сразу две банки с пенным напитком. Разве может чех праздновать победу без пива? Такого не бывает.

Далее бразды правления в свои руки снова взял Александр Свитов, убавивший громкость на музыкальном центре в раздевалке. Далее Свитов с супругой сфотографировался в обнимку с Зинэтулой Билялетдиновым. Ведь не зря говорят, что Свитов — ещё один тренер казанцев. Без его энергии, поддержки и помощи этой победы бы не было.

Голкипер Эмиль Гарипов поблагодарил всевышнего за победу в финале.

— В финале легче было играть, чем в предыдущих раундах, потому что уже в финале. Психологически не было тяжело, главное было показать свою лучшую игру. Слава богу, я показал её в финальной серии. Конечно, тяжело физически, но мы готовились весь сезон, бегали кроссы. Это дало нам пользу и силы в это время.

Что могу ответить критикам? Я никому ничего не доказывал, просто хотел победить с родным клубом. У меня изначально была мечта выиграть кубок с « Ак Барсом », слава всевышнему, мы выиграли кубок. Я татарин, родился и живу в Казани и выиграл кубок с родным клубом.

Пока о будущем не думаю, не знаю. Лучший игрок в «Ак Барсе»? Вся команда! — сказал Гарипов.

Особое внимание уделили Данису Зарипову , для которого выигранный кубок стал пятым в карьере. Трижды форвард завоёвывал его с «Ак Барсом» и дважды — с магнитогорским «Металлургом». Данис, как и обещал до серии, не отказал в общении ни одному корреспонденту.

— Эмоции, я уже осознаю, что стал пятикратным обладателем кубка Гагарина. Эмоции после каждой победы одинаковые — максимально положительные. Они не сравнимы ни с чем. Мы начинаем сезон, чтобы выиграть. В очередной раз это получается сделать.

Очень неприятная была ситуация в начале сезона. Хорошо, что выкарабкались из неё, добились справедливости и довели сезон до победной ноты.

Серия с ЦСКА, несмотря на счёт, не была лёгкой. Каждая игра была упорной и тяжёлой. Посмотрите сами — все матчи с разницей в один гол. Где-то наше мастерство, опыт и везение сыграли нам на руку.

Думаю, после третьего раза руководство, наверное, задумается, чтобы переименовать его в кубок татарина. Насколько тяжелее пятый кубок? Он одинаково весит, если только тяжелее на 30-40 фамилий, которые добавятся, — заявил Зарипов.

Сразу после раздевалки у команды был запланирован ужин в одном из лучших ресторанов Казани, куда пригласили всех игроков, тренеров и родственников победителей. На этот раз за нарушение режима казанцев никто не накажет. Наоборот, гулянка на всю ночь обеспечена.